Informații privind prețul pentru Ring AI (RING) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00230058 $ 0.00230058 $ 0.00230058 Minim 24 h $ 0.00261509 $ 0.00261509 $ 0.00261509 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00230058$ 0.00230058 $ 0.00230058 Maxim 24 h $ 0.00261509$ 0.00261509 $ 0.00261509 Maxim dintotdeauna $ 0.87041$ 0.87041 $ 0.87041 Cel mai mic preț $ 0.00129543$ 0.00129543 $ 0.00129543 Modificare de preț (1 oră) +0.35% Modificare de preț (1 zi) -1.35% Modificare de preț (7 zile) +66.13% Modificare de preț (7 zile) +66.13%

Prețul în timp real pentru Ring AI (RING) este $0.00238765. În ultimele 24 de ore, tokenul RING a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00230058 și un maxim de $ 0.00261509, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RING este $ 0.87041, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00129543.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RING s-a modificat cu +0.35% în decursul ultimei ore, cu -1.35% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +66.13% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Ring AI (RING)

Capitalizare de piață $ 237.92K$ 237.92K $ 237.92K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 237.92K$ 237.92K $ 237.92K Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Ring AI este $ 237.92K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RING este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 237.92K.