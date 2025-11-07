BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Naoris Protocol astăzi este 0.03358 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru NAORIS în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru NAORIS pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Naoris Protocol astăzi este 0.03358 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru NAORIS în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru NAORIS pe MEXC acum.

Mai multe despre NAORIS

Informații de preț pentru NAORIS

Ce este NAORIS

Carte albă pentru NAORIS

Pagina oficială pentru NAORIS

Tokenomie pentru NAORIS

Prognoza prețurilor pentru NAORIS

Istoric NAORIS

Ghid de cumpărare NAORIS

Convertor valutar NAORIS în fiduciar

NAORIS Spot

Contracte la termenNAORIS USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Naoris Protocol

Pret Naoris Protocol (NAORIS)

Preț în timp real pentru 1 NAORIS în USD:

$0.03358
$0.03358$0.03358
-0.17%1D
USD
Naoris Protocol (NAORIS) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:04:45 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Naoris Protocol (NAORIS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.03058
$ 0.03058$ 0.03058
Minim 24 h
$ 0.03548
$ 0.03548$ 0.03548
Maxim 24 h

$ 0.03058
$ 0.03058$ 0.03058

$ 0.03548
$ 0.03548$ 0.03548

--
----

--
----

-0.54%

-0.16%

-27.93%

-27.93%

Prețul în timp real pentru Naoris Protocol (NAORIS) este $ 0.03358. În ultimele 24 de ore, tokenul NAORIS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.03058 și un maxim de $ 0.03548, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NAORIS este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NAORIS s-a modificat cu -0.54% în decursul ultimei ore, cu -0.16% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -27.93% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Naoris Protocol (NAORIS)

--
----

$ 249.24K
$ 249.24K$ 249.24K

$ 134.32M
$ 134.32M$ 134.32M

--
----

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Naoris Protocol este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 249.24K. Oferta aflată în circulație pentru NAORIS este --, cu o ofertă totală de 4000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 134.32M.

Istoric de preț pentru Naoris Protocol (NAORIS) USD

Urmărește modificările de preț pentru Naoris Protocol pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0000572-0.16%
30 de zile$ -0.04927-59.47%
60 de zile$ +0.00395+13.33%
90 de zile$ +0.00117+3.60%
Modificare de preț astăzi pentru Naoris Protocol

Astăzi, NAORIS a înregistrat o modificare de $ -0.0000572 (-0.16%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Naoris Protocol

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.04927 (-59.47%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Naoris Protocol

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, NAORIS a văzut o modificare de $ +0.00395 (+13.33%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Naoris Protocol

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.00117 (+3.60%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Naoris Protocol (NAORIS)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Naoris Protocol.

Ce este Naoris Protocol (NAORIS)

Naoris Protocol uses post-quantum resilience, real-time system validation and a decentralized trust mesh designed to scale with the internet, securing the digital world.

Tokenul Naoris Protocol este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Naoris Protocol. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru NAORIS pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Naoris Protocol pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Naoris Protocol fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Naoris Protocol (USD)

Ce valoare va avea Naoris Protocol (NAORIS) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Naoris Protocol (NAORIS) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Naoris Protocol.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Naoris Protocol!

Tokenomie pentru Naoris Protocol (NAORIS)

Înțelegerea tokenomică a Naoris Protocol (NAORIS) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru NAORIS!

Cum se cumpără Naoris Protocol (NAORIS)

Vrei să știi cum să cumperi Naoris Protocol? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Naoris Protocol cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

NAORIS în monede locale

1 Naoris Protocol(NAORIS) în VND
883.6577
1 Naoris Protocol(NAORIS) în AUD
A$0.0517132
1 Naoris Protocol(NAORIS) în GBP
0.0255208
1 Naoris Protocol(NAORIS) în EUR
0.0288788
1 Naoris Protocol(NAORIS) în USD
$0.03358
1 Naoris Protocol(NAORIS) în MYR
RM0.1403644
1 Naoris Protocol(NAORIS) în TRY
1.4143896
1 Naoris Protocol(NAORIS) în JPY
¥5.13774
1 Naoris Protocol(NAORIS) în ARS
ARS$48.7370046
1 Naoris Protocol(NAORIS) în RUB
2.7253528
1 Naoris Protocol(NAORIS) în INR
2.976867
1 Naoris Protocol(NAORIS) în IDR
Rp559.6664428
1 Naoris Protocol(NAORIS) în PHP
1.9798768
1 Naoris Protocol(NAORIS) în EGP
￡E.1.5879982
1 Naoris Protocol(NAORIS) în BRL
R$0.1799888
1 Naoris Protocol(NAORIS) în CAD
C$0.0473478
1 Naoris Protocol(NAORIS) în BDT
4.0970958
1 Naoris Protocol(NAORIS) în NGN
48.3162472
1 Naoris Protocol(NAORIS) în COP
$128.1678082
1 Naoris Protocol(NAORIS) în ZAR
R.0.584292
1 Naoris Protocol(NAORIS) în UAH
1.4123748
1 Naoris Protocol(NAORIS) în TZS
T.Sh.82.50606
1 Naoris Protocol(NAORIS) în VES
Bs7.48834
1 Naoris Protocol(NAORIS) în CLP
$31.66594
1 Naoris Protocol(NAORIS) în PKR
Rs9.4910512
1 Naoris Protocol(NAORIS) în KZT
17.6640874
1 Naoris Protocol(NAORIS) în THB
฿1.0886636
1 Naoris Protocol(NAORIS) în TWD
NT$1.0406442
1 Naoris Protocol(NAORIS) în AED
د.إ0.1232386
1 Naoris Protocol(NAORIS) în CHF
Fr0.026864
1 Naoris Protocol(NAORIS) în HKD
HK$0.2609166
1 Naoris Protocol(NAORIS) în AMD
֏12.840992
1 Naoris Protocol(NAORIS) în MAD
.د.م0.3126298
1 Naoris Protocol(NAORIS) în MXN
$0.626267
1 Naoris Protocol(NAORIS) în SAR
ريال0.125925
1 Naoris Protocol(NAORIS) în ETB
Br5.1541942
1 Naoris Protocol(NAORIS) în KES
KSh4.3365212
1 Naoris Protocol(NAORIS) în JOD
د.أ0.02380822
1 Naoris Protocol(NAORIS) în PLN
0.1235744
1 Naoris Protocol(NAORIS) în RON
лв0.147752
1 Naoris Protocol(NAORIS) în SEK
kr0.3220322
1 Naoris Protocol(NAORIS) în BGN
лв0.0567502
1 Naoris Protocol(NAORIS) în HUF
Ft11.2493
1 Naoris Protocol(NAORIS) în CZK
0.7082022
1 Naoris Protocol(NAORIS) în KWD
د.ك0.01030906
1 Naoris Protocol(NAORIS) în ILS
0.1098066
1 Naoris Protocol(NAORIS) în BOB
Bs0.231702
1 Naoris Protocol(NAORIS) în AZN
0.057086
1 Naoris Protocol(NAORIS) în TJS
SM0.3096076
1 Naoris Protocol(NAORIS) în GEL
0.0910018
1 Naoris Protocol(NAORIS) în AOA
Kz30.638392
1 Naoris Protocol(NAORIS) în BHD
.د.ب0.01262608
1 Naoris Protocol(NAORIS) în BMD
$0.03358
1 Naoris Protocol(NAORIS) în DKK
kr0.2172626
1 Naoris Protocol(NAORIS) în HNL
L0.8824824
1 Naoris Protocol(NAORIS) în MUR
1.54468
1 Naoris Protocol(NAORIS) în NAD
$0.5832846
1 Naoris Protocol(NAORIS) în NOK
kr0.3431876
1 Naoris Protocol(NAORIS) în NZD
$0.0594366
1 Naoris Protocol(NAORIS) în PAB
B/.0.03358
1 Naoris Protocol(NAORIS) în PGK
K0.1433866
1 Naoris Protocol(NAORIS) în QAR
ر.ق0.1222312
1 Naoris Protocol(NAORIS) în RSD
дин.3.4123996
1 Naoris Protocol(NAORIS) în UZS
soʻm399.7618408
1 Naoris Protocol(NAORIS) în ALL
L2.8163546
1 Naoris Protocol(NAORIS) în ANG
ƒ0.0601082
1 Naoris Protocol(NAORIS) în AWG
ƒ0.060444
1 Naoris Protocol(NAORIS) în BBD
$0.06716
1 Naoris Protocol(NAORIS) în BAM
KM0.0567502
1 Naoris Protocol(NAORIS) în BIF
Fr99.02742
1 Naoris Protocol(NAORIS) în BND
$0.043654
1 Naoris Protocol(NAORIS) în BSD
$0.03358
1 Naoris Protocol(NAORIS) în JMD
$5.384553
1 Naoris Protocol(NAORIS) în KHR
134.8592948
1 Naoris Protocol(NAORIS) în KMF
Fr14.30508
1 Naoris Protocol(NAORIS) în LAK
729.9999854
1 Naoris Protocol(NAORIS) în LKR
රු10.2375346
1 Naoris Protocol(NAORIS) în MDL
L0.5745538
1 Naoris Protocol(NAORIS) în MGA
Ar151.26111
1 Naoris Protocol(NAORIS) în MOP
P0.26864
1 Naoris Protocol(NAORIS) în MVR
0.517132
1 Naoris Protocol(NAORIS) în MWK
MK58.197498
1 Naoris Protocol(NAORIS) în MZN
MT2.147441
1 Naoris Protocol(NAORIS) în NPR
रु4.758286
1 Naoris Protocol(NAORIS) în PYG
238.14936
1 Naoris Protocol(NAORIS) în RWF
Fr48.79174
1 Naoris Protocol(NAORIS) în SBD
$0.2760276
1 Naoris Protocol(NAORIS) în SCR
0.4613892
1 Naoris Protocol(NAORIS) în SRD
$1.29283
1 Naoris Protocol(NAORIS) în SVC
$0.2934892
1 Naoris Protocol(NAORIS) în SZL
L0.582613
1 Naoris Protocol(NAORIS) în TMT
m0.11753
1 Naoris Protocol(NAORIS) în TND
د.ت0.09936322
1 Naoris Protocol(NAORIS) în TTD
$0.2273366
1 Naoris Protocol(NAORIS) în UGX
Sh117.39568
1 Naoris Protocol(NAORIS) în XAF
Fr19.07344
1 Naoris Protocol(NAORIS) în XCD
$0.090666
1 Naoris Protocol(NAORIS) în XOF
Fr19.07344
1 Naoris Protocol(NAORIS) în XPF
Fr3.45874
1 Naoris Protocol(NAORIS) în BWP
P0.451651
1 Naoris Protocol(NAORIS) în BZD
$0.0674958
1 Naoris Protocol(NAORIS) în CVE
$3.2129344
1 Naoris Protocol(NAORIS) în DJF
Fr5.97724
1 Naoris Protocol(NAORIS) în DOP
$2.1598656
1 Naoris Protocol(NAORIS) în DZD
د.ج4.388906
1 Naoris Protocol(NAORIS) în FJD
$0.0765624
1 Naoris Protocol(NAORIS) în GNF
Fr291.9781
1 Naoris Protocol(NAORIS) în GTQ
Q0.2572228
1 Naoris Protocol(NAORIS) în GYD
$7.0235928
1 Naoris Protocol(NAORIS) în ISK
kr4.23108

Resursă Naoris Protocol

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Naoris Protocol, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Naoris Protocol oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Naoris Protocol

Cât valorează Naoris Protocol (NAORIS) astăzi?
Prețul pe viu pentru NAORIS în USD este 0.03358 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru NAORIS în USD?
Prețul actual pentru NAORIS la USD este $ 0.03358. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Naoris Protocol?
Capitalizarea de piață pentru NAORIS este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru NAORIS?
Ofertă aflată în circulație pentru NAORIS este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru NAORIS?
NAORIS a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru NAORIS?
NAORIS a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru NAORIS?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru NAORIS este $ 249.24K USD.
Va crește NAORIS în acest an?
NAORIS ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru NAORIS pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:04:45 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Naoris Protocol (NAORIS)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator NAORIS în USD

Sumă

NAORIS
NAORIS
USD
USD

1 NAORIS = 0.03358 USD

Tranzacționează NAORIS

NAORIS/USDT
$0.03358
$0.03358$0.03358
+0.38%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,024.67
$102,024.67$102,024.67

+0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.60
$3,306.60$3,306.60

+0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.09
$156.09$156.09

+0.10%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.82
$1,480.82$1,480.82

0.00%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,024.67
$102,024.67$102,024.67

+0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.60
$3,306.60$3,306.60

+0.20%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2380
$2.2380$2.2380

+0.15%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.09
$156.09$156.09

+0.10%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0138
$1.0138$1.0138

-0.22%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.38
$31.38$31.38

+109.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1322
$0.1322$0.1322

+164.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004366
$0.0004366$0.0004366

+191.06%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.039959
$0.039959$0.039959

+3,895.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.506
$4.506$4.506

+350.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1322
$0.1322$0.1322

+164.40%

Logo LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0.00000000004025
$0.00000000004025$0.00000000004025

+161.02%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000002821
$0.000002821$0.000002821

+158.57%