Informații despre RabbitSwap (RABBIT) RabbitSwap.xyz is a DEX protocol designed to serve as the primary liquidity center on Viction network, combining with a robust DEX protocol, user-friendly experience, and advanced liquidity tools. As the backbone of Viction's liquidity, RabbitSwap is the liquidity management layer for projects to launch tokens, create incentive campaigns, manage treasury, and enhance token performance. Whether you are launching a new asset or driving liquidity, RabbitSwap is the go-to platform for seamless trading and sustainable growth on Viction. Our mission is to grow the Viction Ecosystem by providing support through liquidity, technology and tools. RabbitSwap.xyz was officially launched in December, 2024 on Viction network. Pagină de internet oficială: https://rabbitswap.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru RabbitSwap (RABBIT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru RabbitSwap (RABBIT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 575.15K $ 575.15K $ 575.15K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.23M $ 5.23M $ 5.23M Maxim dintotdeauna: $ 0.045219 $ 0.045219 $ 0.045219 Minim dintotdeauna: $ 0.00138977 $ 0.00138977 $ 0.00138977 Preț curent: $ 0.00522869 $ 0.00522869 $ 0.00522869 Află mai mult despre prețul tokenului RabbitSwap (RABBIT)

Tokenomie pentru RabbitSwap (RABBIT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru RabbitSwap (RABBIT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RABBIT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RABBIT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RABBIT, explorează prețul în direct al tokenului RABBIT!

