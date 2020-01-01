Tokenomie pentru Quan2um ($QNTM) Descoperă informații cheie despre Quan2um ($QNTM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Quan2um ($QNTM) $QNTM is the native token of the first Shariah-compliant exchange on Solana. It serves as the platform's internal currency, enabling transactions, trading fee discounts, and governance participation. A portion of the token supply supports Islamic projects and charitable initiatives, ensuring ethical financial practices. $QNTM aligns with Islamic finance principles, avoiding interest-based earnings, excessive uncertainty, and speculative activities. Pagină de internet oficială: https://q2.eco

Tokenomie și analiză de preț pentru Quan2um ($QNTM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Quan2um ($QNTM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Ofertă totală: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ofertă aflată în circulație: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.77M $ 3.77M $ 3.77M Maxim dintotdeauna: $ 0.00700238 $ 0.00700238 $ 0.00700238 Minim dintotdeauna: $ 0.00156465 $ 0.00156465 $ 0.00156465 Preț curent: $ 0.00377916 $ 0.00377916 $ 0.00377916 Află mai mult despre prețul tokenului Quan2um ($QNTM)

Tokenomie pentru Quan2um ($QNTM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Quan2um ($QNTM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $QNTM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $QNTM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $QNTM, explorează prețul în direct al tokenului $QNTM!

