Informații privind prețul pentru Omnia Protocol (OMNIA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00296891 $ 0.00296891 $ 0.00296891 Minim 24 h $ 0.00348554 $ 0.00348554 $ 0.00348554 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00296891$ 0.00296891 $ 0.00296891 Maxim 24 h $ 0.00348554$ 0.00348554 $ 0.00348554 Maxim dintotdeauna $ 0.724005$ 0.724005 $ 0.724005 Cel mai mic preț $ 0.00100478$ 0.00100478 $ 0.00100478 Modificare de preț (1 oră) +0.45% Modificare de preț (1 zi) -13.55% Modificare de preț (7 zile) -28.78% Modificare de preț (7 zile) -28.78%

Prețul în timp real pentru Omnia Protocol (OMNIA) este $0.00301304. În ultimele 24 de ore, tokenul OMNIA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00296891 și un maxim de $ 0.00348554, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru OMNIA este $ 0.724005, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00100478.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, OMNIA s-a modificat cu +0.45% în decursul ultimei ore, cu -13.55% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -28.78% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Omnia Protocol (OMNIA)

Capitalizare de piață $ 99.36K$ 99.36K $ 99.36K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 296.48K$ 296.48K $ 296.48K Ofertă află în circulație 32.98M 32.98M 32.98M Ofertă totală 98,399,222.0 98,399,222.0 98,399,222.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Omnia Protocol este $ 99.36K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru OMNIA este 32.98M, cu o ofertă totală de 98399222.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 296.48K.