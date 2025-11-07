Informații privind prețul pentru Ninjas in Pyjamas (DOJO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.116864 $ 0.116864 $ 0.116864 Minim 24 h $ 0.126438 $ 0.126438 $ 0.126438 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.116864$ 0.116864 $ 0.116864 Maxim 24 h $ 0.126438$ 0.126438 $ 0.126438 Maxim dintotdeauna $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 Cel mai mic preț $ 0.116864$ 0.116864 $ 0.116864 Modificare de preț (1 oră) +1.10% Modificare de preț (1 zi) -5.10% Modificare de preț (7 zile) -32.83% Modificare de preț (7 zile) -32.83%

Prețul în timp real pentru Ninjas in Pyjamas (DOJO) este $0.11899. În ultimele 24 de ore, tokenul DOJO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.116864 și un maxim de $ 0.126438, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DOJO este $ 1.56, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.116864.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DOJO s-a modificat cu +1.10% în decursul ultimei ore, cu -5.10% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -32.83% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Capitalizare de piață $ 65.34K$ 65.34K $ 65.34K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 594.95K$ 594.95K $ 594.95K Ofertă află în circulație 549.14K 549.14K 549.14K Ofertă totală 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Ninjas in Pyjamas este $ 65.34K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DOJO este 549.14K, cu o ofertă totală de 5000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 594.95K.