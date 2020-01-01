Tokenomie pentru Monsta Infinite (MONI) Descoperă informații cheie despre Monsta Infinite (MONI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Monsta Infinite (MONI) Monsta Infinite is a decentralized game universe where anyone can earn tokens through playing the game competitively or for leisure. Monsta is an enigmatic and peculiar species living in SHANI, and they are from the age before dinosaurs. But now they have a catastrophic threat, JILAKA. They may be eradicated if the situation remains the same. So they wake their earliest ancestors, the Inception Monsta, from dormancy. Inception Monsta used their unique biological network to contact humans through blockchain technology. They seek our leadership and guidance to bring victory to their homeland. As a reward, they will grant us their most valuable resource on the planet, Stamen Tellus Token, and reckon you as their master for helping them to defeat JILAKA. Pagină de internet oficială: https://monstainfinite.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Monsta Infinite (MONI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Monsta Infinite (MONI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 66.83K Ofertă totală: $ 270.00M Ofertă aflată în circulație: $ 36.87M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 489.41K Maxim dintotdeauna: $ 4.87 Minim dintotdeauna: $ 0.00171196 Preț curent: $ 0.0017682

Tokenomie pentru Monsta Infinite (MONI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Monsta Infinite (MONI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MONI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MONI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MONI, explorează prețul în direct al tokenului MONI!

Predicție de preț pentru MONI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MONI? Pagina noastră de predicție de preț pentru MONI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

