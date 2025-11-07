Informații privind prețul pentru mindshare (MINDSHARE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00243364$ 0.00243364 $ 0.00243364 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +2.37% Modificare de preț (1 zi) -5.55% Modificare de preț (7 zile) -9.84% Modificare de preț (7 zile) -9.84%

Prețul în timp real pentru mindshare (MINDSHARE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MINDSHARE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MINDSHARE este $ 0.00243364, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MINDSHARE s-a modificat cu +2.37% în decursul ultimei ore, cu -5.55% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.84% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața mindshare (MINDSHARE)

Capitalizare de piață $ 383.76K$ 383.76K $ 383.76K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 383.76K$ 383.76K $ 383.76K Ofertă află în circulație 999.95M 999.95M 999.95M Ofertă totală 999,949,315.206204 999,949,315.206204 999,949,315.206204

Capitalizarea de piață actuală pentru mindshare este $ 383.76K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MINDSHARE este 999.95M, cu o ofertă totală de 999949315.206204. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 383.76K.