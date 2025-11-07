Informații privind prețul pentru Messiah (MSIA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.073543 $ 0.073543 $ 0.073543 Minim 24 h $ 0.079067 $ 0.079067 $ 0.079067 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.073543$ 0.073543 $ 0.073543 Maxim 24 h $ 0.079067$ 0.079067 $ 0.079067 Maxim dintotdeauna $ 0.539528$ 0.539528 $ 0.539528 Cel mai mic preț $ 0.054834$ 0.054834 $ 0.054834 Modificare de preț (1 oră) +1.56% Modificare de preț (1 zi) -3.72% Modificare de preț (7 zile) -20.05% Modificare de preț (7 zile) -20.05%

Prețul în timp real pentru Messiah (MSIA) este $0.075117. În ultimele 24 de ore, tokenul MSIA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.073543 și un maxim de $ 0.079067, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MSIA este $ 0.539528, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.054834.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MSIA s-a modificat cu +1.56% în decursul ultimei ore, cu -3.72% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.05% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Messiah (MSIA)

Capitalizare de piață $ 928.02K$ 928.02K $ 928.02K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.51M$ 7.51M $ 7.51M Ofertă află în circulație 12.35M 12.35M 12.35M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Messiah este $ 928.02K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MSIA este 12.35M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.51M.