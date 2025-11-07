Informații privind prețul pentru MAX (MAX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 Minim 24 h $ 0 Maxim 24 h Maxim dintotdeauna $ 0.207775 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.89% Modificare de preț (1 zi) -9.88% Modificare de preț (7 zile) -25.20%

Prețul în timp real pentru MAX (MAX) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MAX a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MAX este $ 0.207775, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MAX s-a modificat cu +0.89% în decursul ultimei ore, cu -9.88% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -25.20% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MAX (MAX)

Capitalizare de piață $ 879.92K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 879.92K Ofertă află în circulație 999.67M Ofertă totală 999,671,409.613564

Capitalizarea de piață actuală pentru MAX este $ 879.92K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MAX este 999.67M, cu o ofertă totală de 999671409.613564. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 879.92K.