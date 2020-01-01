Tokenomie pentru LuckysLeprecoin (LUCKYSLP) Descoperă informații cheie despre LuckysLeprecoin (LUCKYSLP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre LuckysLeprecoin (LUCKYSLP) Lucky's Leprecoin derives its inspiration from Irish folklore, symbolizing luck and fortune. Our mission is to provide a fun, engaging, and rewarding experience for holders, built on a community-driven approach. "Lucky's Leprecoin" represents a tokenized form of this communal spirit. Lucky's Leprecoin operates on the Ethereum blockchain, adhering to the ERC-20 token standard. This ensures compatibility with popular wallets and exchanges and provides robust, decentralized security measures. Additionally, Ethereum's smart contract capability enables functionalities such as staking and yield farming. While Lucky's Leprecoin serves as a speculative asset, it also encourages charitable actions. Moreover, partnerships with NFT artists and gaming platforms are in discussion to widen Lucky's Leprecoin's applicability. Security is paramount for Lucky's Leprecoin and to tackle potential 'rug pulls', initial liquidity is locked at launch for 3 months, the liquidity lock was extended for 5 years. Lucky's Leprecoin follows a fair token distribution policy. The total supply is 711 billion tokens, with 100% distributed to Uniswap V2 during the initial sale. Pagină de internet oficială: https://luckysleprecoin.io/ Carte albă: https://sites.google.com/view/luckysleprecoin/whitepaper?authuser=0 Cumpără LUCKYSLP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru LuckysLeprecoin (LUCKYSLP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LuckysLeprecoin (LUCKYSLP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 62.08K $ 62.08K $ 62.08K Ofertă totală: $ 711.00B $ 711.00B $ 711.00B Ofertă aflată în circulație: $ 604.69B $ 604.69B $ 604.69B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 73.00K $ 73.00K $ 73.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.00000312 $ 0.00000312 $ 0.00000312 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului LuckysLeprecoin (LUCKYSLP)

Tokenomie pentru LuckysLeprecoin (LUCKYSLP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru LuckysLeprecoin (LUCKYSLP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LUCKYSLP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LUCKYSLP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LUCKYSLP, explorează prețul în direct al tokenului LUCKYSLP!

