Informații privind prețul pentru KOLS (KOLS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00019608 Minim 24 h $ 0.00019608 Maxim 24 h $ 0.00019608 Maxim dintotdeauna $ 0.00095304 Cel mai mic preț $ 0.000178 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) 0.00% Modificare de preț (7 zile) -22.68%

Prețul în timp real pentru KOLS (KOLS) este $0.00019608. În ultimele 24 de ore, tokenul KOLS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00019608 și un maxim de $ 0.00019608, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KOLS este $ 0.00095304, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.000178.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KOLS s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.68% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața KOLS (KOLS)

Capitalizare de piață $ 196.08K$ 196.08K $ 196.08K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 196.08K$ 196.08K $ 196.08K Ofertă află în circulație 999.99M 999.99M 999.99M Ofertă totală 999,990,672.245735 999,990,672.245735 999,990,672.245735

Capitalizarea de piață actuală pentru KOLS este $ 196.08K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KOLS este 999.99M, cu o ofertă totală de 999990672.245735. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 196.08K.