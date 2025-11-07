Informații privind prețul pentru InsurAce (INSUR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 15.2$ 15.2 $ 15.2 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru InsurAce (INSUR) este $0.00225769. În ultimele 24 de ore, tokenul INSUR a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru INSUR este $ 15.2, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, INSUR s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața InsurAce (INSUR)

Capitalizare de piață $ 155.53K$ 155.53K $ 155.53K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 225.77K$ 225.77K $ 225.77K Ofertă află în circulație 68.89M 68.89M 68.89M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru InsurAce este $ 155.53K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru INSUR este 68.89M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 225.77K.