Hunter is an AI Agent designed to help users identify airdrop opportunities, optimize farming strategies, gather on-chain insights across blockchain networks, as well as gather X insights. The agent leverages large language models, social media monitoring, and blockchain analytics to provide actionable intelligence to various communication platform. $DRPXBT the utility token of the ecosystem. By using the Hunter AI Agent, users can gain insights into emerging airdrops, discover profitable farming opportunities, and optimize their engagement with the broader crypto space. The Hunter AI Agent is a decentralized AI tool that actively searches for opportunities in the blockchain ecosystem. It combines the power of data scraping, machine learning algorithms, and real-time market analysis to support its users in various ways: - Social Media Monitoring: Integrated with platforms like X (Twitter), the agent identifies key trends, influencers, and emerging projects, adding social intelligence to its analytics toolkit. - Airdrop Identification: The agent detects and tracks upcoming airdrops from various projects, providing detailed insights into eligibility and participation strategies. - Farming Strategy Optimization: By analyzing on-chain data and identifying profitable liquidity pools and staking opportunities, the agent may help users maximize their passive income potential. - Data Analytics: Hunter processes large volumes of on-chain data to provide users with insights into token movements, market trends, and arbitrage opportunities, helping them make informed decisions.

Airdrop Identification: The agent detects and tracks upcoming airdrops from various projects, providing detailed insights into eligibility and participation strategies.

Farming Strategy Optimization: By analyzing on-chain data and identifying profitable liquidity pools and staking opportunities, the agent may help users maximize their passive income potential.

Data Analytics: Hunter processes large volumes of on-chain data to provide users with insights into token movements, market trends, and arbitrage opportunities, helping them make informed decisions. Pagină de internet oficială: https://app.virtuals.io/virtuals/11632 Carte albă: https://github.com/HunterTheAgent/litepaper Cumpără DRPXBT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Hunter by Virtuals (DRPXBT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hunter by Virtuals (DRPXBT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 53.07K $ 53.07K $ 53.07K Ofertă totală: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M Ofertă aflată în circulație: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 53.07K $ 53.07K $ 53.07K Maxim dintotdeauna: $ 0.00161722 $ 0.00161722 $ 0.00161722 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Hunter by Virtuals (DRPXBT)

Tokenomie pentru Hunter by Virtuals (DRPXBT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hunter by Virtuals (DRPXBT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DRPXBT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DRPXBT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DRPXBT, explorează prețul în direct al tokenului DRPXBT!

