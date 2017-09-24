Tokenomie pentru GXChain (GXC) Descoperă informații cheie despre GXChain (GXC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

From the developers at Gongxinbao (GXB) comes GXChain, a public blockchain that offers decentralized data exchange solutions, being the first exchange of its kind in the world. The GXS data exchange does not cache personal data, offering its customers privacy. In addition, the exchange protects data copyright, preventing data fraud and counterfeiting and supports bilateral anonymous transactions. The GXS data exchange, which was commercialized on September 24, 2017, can be used for data exchanging in any industry. Currently, the platform offers solutions for enterprises that engage in network loan, automobile finance, personal loan in internet finance and banks. GXChain is a blockchain that supports the development of a great number of applications. Unlike other public chains, GXChain does not only support smart contract or blockchain as a service (BaaS) but also delivers many exclusive services, such as ID verification, multi-dimensional data, KYC, and swift login. GXChain currently has 100,000 TPS, which can support most business applications, and it also supports issuing new assets. The second application based on GXChain, GXB Decentralized App (Dapp), deals with personal credit management and face to face credit verification. GXChain employs delegate proof of stake (DPoS) for record tracking on the blockchain and proof of credit share (PoCS) for data exchange consensus. Minqiang Huang is the Founder and CEO, having more than 10 years of experience in data exchange, blockchain, and financial technology. He first became interested in cryptocurrency back in 2012, and since then he started several projects in this market. He was the former CTO at Hakim Unique Internet Co Ltd, and Director of financial services of HAKIM UNIQUE. He received his bachelor degree in computer science at Shandong University of Science and Technology, and his master in management at Hong Kong Finance and Economics College. Guojun Tu is the Co-founder and Vice President, and is a serial entrepreneur, having over 21 years of experience in the field of information security, financial transactions, and computer science. Guojun activated as a senior executive at 3 public traded IT company. He received his bachelor degree in computer science at Hunan University. Pagină de internet oficială: https://www.gxb.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru GXChain (GXC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GXChain (GXC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 31.37M $ 31.37M $ 31.37M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 41.82M $ 41.82M $ 41.82M Maxim dintotdeauna: $ 10.61 $ 10.61 $ 10.61 Minim dintotdeauna: $ 0.189778 $ 0.189778 $ 0.189778 Preț curent: $ 0.418061 $ 0.418061 $ 0.418061 Află mai mult despre prețul tokenului GXChain (GXC)

Tokenomie pentru GXChain (GXC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GXChain (GXC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GXC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GXC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GXC, explorează prețul în direct al tokenului GXC!

Predicție de preț pentru GXC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GXC? Pagina noastră de predicție de preț pentru GXC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

