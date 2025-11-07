Informații privind prețul pentru Get Bagged (BAGGED) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
Minim 24 h $ 0.00001331
Maxim 24 h $ 0.00001392
Maxim dintotdeauna $ 0.00032414
Cel mai mic preț $ 0.00000721
Modificare de preț (1 oră) +9.21%
Modificare de preț (1 zi) +5.17%
Modificare de preț (7 zile) -10.77%

Prețul în timp real pentru Get Bagged (BAGGED) este $0.00001453. În ultimele 24 de ore, tokenul BAGGED a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001331 și un maxim de $ 0.00001392, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BAGGED este $ 0.00032414, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000721.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BAGGED s-a modificat cu +9.21% în decursul ultimei ore, cu +5.17% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.77% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Get Bagged (BAGGED)

Capitalizare de piață $ 14.53K
Volum (24 ore) --
Capitalizare de piață complet diluată $ 14.53K
Ofertă află în circulație 999.77M
Ofertă totală 999,769,455.9286207

Capitalizarea de piață actuală pentru Get Bagged este $ 14.53K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BAGGED este 999.77M, cu o ofertă totală de 999769455.9286207. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 14.53K.