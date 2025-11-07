Informații privind prețul pentru Fox inu (FINU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00189561 $ 0.00189561 $ 0.00189561 Minim 24 h $ 0.00208828 $ 0.00208828 $ 0.00208828 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00189561$ 0.00189561 $ 0.00189561 Maxim 24 h $ 0.00208828$ 0.00208828 $ 0.00208828 Maxim dintotdeauna $ 0.00865818$ 0.00865818 $ 0.00865818 Cel mai mic preț $ 0.00134613$ 0.00134613 $ 0.00134613 Modificare de preț (1 oră) +0.99% Modificare de preț (1 zi) -6.48% Modificare de preț (7 zile) -11.09% Modificare de preț (7 zile) -11.09%

Prețul în timp real pentru Fox inu (FINU) este $0.00195054. În ultimele 24 de ore, tokenul FINU a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00189561 și un maxim de $ 0.00208828, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FINU este $ 0.00865818, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00134613.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FINU s-a modificat cu +0.99% în decursul ultimei ore, cu -6.48% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.09% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Fox inu (FINU)

Capitalizare de piață $ 192.83K$ 192.83K $ 192.83K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 192.83K$ 192.83K $ 192.83K Ofertă află în circulație 98.86M 98.86M 98.86M Ofertă totală 98,861,777.11371821 98,861,777.11371821 98,861,777.11371821

Capitalizarea de piață actuală pentru Fox inu este $ 192.83K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FINU este 98.86M, cu o ofertă totală de 98861777.11371821. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 192.83K.