Informații privind prețul pentru Flo (FLO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.01146444 $ 0.01146444 $ 0.01146444 Minim 24 h $ 0.01175681 $ 0.01175681 $ 0.01175681 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.01146444$ 0.01146444 $ 0.01146444 Maxim 24 h $ 0.01175681$ 0.01175681 $ 0.01175681 Maxim dintotdeauna $ 0.232678$ 0.232678 $ 0.232678 Cel mai mic preț $ 0.01146444$ 0.01146444 $ 0.01146444 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.38% Modificare de preț (7 zile) -25.96% Modificare de preț (7 zile) -25.96%

Prețul în timp real pentru Flo (FLO) este $0.01153027. În ultimele 24 de ore, tokenul FLO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01146444 și un maxim de $ 0.01175681, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FLO este $ 0.232678, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01146444.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FLO s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.38% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -25.96% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Flo (FLO)

Capitalizare de piață $ 103.77K$ 103.77K $ 103.77K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 115.30K$ 115.30K $ 115.30K Ofertă află în circulație 9.00M 9.00M 9.00M Ofertă totală 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Flo este $ 103.77K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FLO este 9.00M, cu o ofertă totală de 10000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 115.30K.