Informații privind prețul pentru Flayer (FLAY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.01668589 Maxim 24 h $ 0.01859258 Maxim dintotdeauna $ 0.257272 Cel mai mic preț $ 0.01259989 Modificare de preț (1 oră) +0.57% Modificare de preț (1 zi) -4.16% Modificare de preț (7 zile) -28.28%

Prețul în timp real pentru Flayer (FLAY) este $0.01757707. În ultimele 24 de ore, tokenul FLAY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01668589 și un maxim de $ 0.01859258, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FLAY este $ 0.257272, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01259989.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FLAY s-a modificat cu +0.57% în decursul ultimei ore, cu -4.16% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -28.28% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Flayer (FLAY)

Capitalizare de piață $ 10.55M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 17.58M Ofertă află în circulație 600.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Flayer este $ 10.55M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FLAY este 600.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 17.58M.