Informații despre EvidenZ (BCDT) Blockchain Certified Data Token (BCDT) is the token linked to the EvidenZ framework, used by the company BCdiploma to allow hundreds of institutions to issue diplomas in a digital, decentralized and secure way. The BCDT is required to issue each certificate on any blockchain. It is a utility token: for each certification, part of the BCDT used is burned by the smart contract of the EvidenZ ecosystem, reducing its total quantity. 40M BCDTs were issued during an ICO in January 2018: no more BCDTs will be issued after this date. Pagină de internet oficială: https://www.evidenz.io/ Carte albă: https://www.evidenz.io/img/pdf/BCD-WhitePaper_last.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru EvidenZ (BCDT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru EvidenZ (BCDT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 828.29K $ 828.29K $ 828.29K Ofertă totală: $ 35.97M $ 35.97M $ 35.97M Ofertă aflată în circulație: $ 34.44M $ 34.44M $ 34.44M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 865.10K $ 865.10K $ 865.10K Maxim dintotdeauna: $ 0.454986 $ 0.454986 $ 0.454986 Minim dintotdeauna: $ 0.00256645 $ 0.00256645 $ 0.00256645 Preț curent: $ 0.02404869 $ 0.02404869 $ 0.02404869 Află mai mult despre prețul tokenului EvidenZ (BCDT)

Tokenomie pentru EvidenZ (BCDT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru EvidenZ (BCDT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BCDT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BCDT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BCDT, explorează prețul în direct al tokenului BCDT!

Predicție de preț pentru BCDT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BCDT? Pagina noastră de predicție de preț pentru BCDT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BCDT!

