Tokenomie pentru Etica (ETI) Descoperă informații cheie despre Etica (ETI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Etica (ETI) What is the project about? Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property. What makes your project unique? Etica is the first blockchain for Open Source medical research. History of your project. The whitepaper was published and sent to original Satoshi Nakomoto mailing list in October 2019 (https://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2019-September/035372.html). Etica blockchain started on april 17th 2022. What's next for your project? The next step for Etica is to get research started What can your token be used for? ETI can be used to vote on Etica Protocol proposal. It allows ETI holders to orient and guide research done on Etica Protocol Pagină de internet oficială: https://www.eticaprotocol.org/ Carte albă: https://www.eticaprotocol.org/viewwhitepaper Cumpără ETI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Etica (ETI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Etica (ETI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 246.00K $ 246.00K $ 246.00K Ofertă totală: $ 5.97M $ 5.97M $ 5.97M Ofertă aflată în circulație: $ 5.97M $ 5.97M $ 5.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 246.01K $ 246.01K $ 246.01K Maxim dintotdeauna: $ 2.8 $ 2.8 $ 2.8 Minim dintotdeauna: $ 0.00899131 $ 0.00899131 $ 0.00899131 Preț curent: $ 0.04122463 $ 0.04122463 $ 0.04122463 Află mai mult despre prețul tokenului Etica (ETI)

Tokenomie pentru Etica (ETI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Etica (ETI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ETI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ETI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ETI, explorează prețul în direct al tokenului ETI!

Predicție de preț pentru ETI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ETI? Pagina noastră de predicție de preț pentru ETI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ETI!

