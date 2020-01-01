Tokenomie pentru Dragon Coin ($DGN) Descoperă informații cheie despre Dragon Coin ($DGN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Dragon Coin ($DGN) Dragon Token is the native staking and governance token of Dungeon Chain, serving as the backbone of the ecosystem. Its primary roles include staking, where users stake Dragon Tokens to secure the network, enhance its functionality, and earn rewards in return; governance, granting token holders voting rights to influence key decisions such as game onboarding, protocol updates, and community-driven initiatives; and ecosystem growth, facilitating transactions, incentivizing developers, and promoting the creation of new interchain games. Dragon Token ensures a decentralized, fair, and community-driven ecosystem, fostering the evolution of blockchain-based gaming. It plays a crucial role in driving the growth of Dungeon Chain by empowering both developers and players to participate actively in the ecosystem's governance and success. Dungeon Chain is a groundbreaking, permissioned blockchain designed specifically for interchain gaming. Launched as the first permissionless ICS (Interchain Security) chain, Dungeon Chain empowers developers and players to participate in a seamless gaming ecosystem that bridges multiple blockchains. By leveraging ICS technology, it ensures robust security, scalability, and interoperability across gaming projects. Dungeon Chain features an interchain gaming platform that allows games to interact across multiple blockchains, enabling shared assets, gameplay mechanics, and player data. It is permissioned yet inclusive, offering a streamlined, transparent process for developers to onboard games while maintaining quality and security. With high transaction throughput and low latency, it provides scalability for gamers, ensuring a smooth experience even during peak usage. Additionally, its developer-friendly ecosystem includes tools, SDKs, and documentation to facilitate the creation and integration of games into the platform. Dungeon Chain's vision is to redefine how games interact with blockchain technology by creating a secure, scalable, and specialized environment for interchain games, unlocking new possibilities for player ownership, collaboration, and innovation in gaming. Pagină de internet oficială: https://Dungeongames.io Carte albă: https://github.com/CryptoDungeon/file-repo/blob/main/Dungeon%20Chain%20White%20Paper.docx Cumpără $DGN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Dragon Coin ($DGN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dragon Coin ($DGN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 850.12K $ 850.12K $ 850.12K Ofertă totală: $ 998.28M $ 998.28M $ 998.28M Ofertă aflată în circulație: $ 998.28M $ 998.28M $ 998.28M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 850.12K $ 850.12K $ 850.12K Maxim dintotdeauna: $ 0.02061428 $ 0.02061428 $ 0.02061428 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0008516 $ 0.0008516 $ 0.0008516 Află mai mult despre prețul tokenului Dragon Coin ($DGN)

Tokenomie pentru Dragon Coin ($DGN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dragon Coin ($DGN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $DGN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $DGN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $DGN, explorează prețul în direct al tokenului $DGN!

