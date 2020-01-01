Tokenomie pentru DogeFather (THE DOGEFATHER) Descoperă informații cheie despre DogeFather (THE DOGEFATHER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DogeFather (THE DOGEFATHER) The term "Dogefather" typically refers to a project or meme related to the popular cryptocurrency Dogecoin (DOGE) and its most notable supporter, Elon Musk. The "Dogefather" nickname has been used by Elon Musk in various contexts, including his tweets and public statements about Dogecoin. It combines "Doge," the mascot of Dogecoin, and "Godfather," symbolizing Musk's influential role in promoting and popularizing Dogecoin.

Tokenomie și analiză de preț pentru DogeFather (THE DOGEFATHER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DogeFather (THE DOGEFATHER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 361,36K $ 361,36K $ 361,36K Ofertă totală: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Ofertă aflată în circulație: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 361,36K $ 361,36K $ 361,36K Maxim dintotdeauna: $ 0,00764183 $ 0,00764183 $ 0,00764183 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0,00036136 $ 0,00036136 $ 0,00036136 Află mai mult despre prețul tokenului DogeFather (THE DOGEFATHER)

Tokenomie pentru DogeFather (THE DOGEFATHER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DogeFather (THE DOGEFATHER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri THE DOGEFATHER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri THE DOGEFATHER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru THE DOGEFATHER, explorează prețul în direct al tokenului THE DOGEFATHER!

Predicție de preț pentru THE DOGEFATHER Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta THE DOGEFATHER? Pagina noastră de predicție de preț pentru THE DOGEFATHER combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul THE DOGEFATHER!

