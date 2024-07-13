Tokenomie pentru Dark MAGA (DMAGA) Descoperă informații cheie despre Dark MAGA (DMAGA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Dark MAGA (DMAGA) DMAGA (Dark MAGA) is a Solana-based cryptocurrency designed to capture the spirit of the Dark MAGA (Make America Great Again) movement. DMAGA emerged amid rising political tensions in the United States, serving as a digital rallying point for supporters of President Donald Trump and the ideologies tied to his administration. Donald Trump, the 45th President of the United States, has garnered passionate support. Even after leaving office, his influence continues to loom over the political landscape, spawning movements like "Dark MAGA," characterized by an aggressive stance. DMAGA is a digital manifestation of this ethos. Launched on the Solana blockchain for its performance and low transaction costs, Solana's scalability and speed make it ideal for decentralized applications and assets, including political tokens like DMAGA. The coin's purpose goes beyond financial transactions, serving as a symbol of allegiance and a means of fundraising for Dark MAGA causes. A pivotal moment for DMAGA was the assassination attempt on July 13, 2024, when a highly publicized attempt on Donald Trump's life shocked the nation. This incident galvanized the Dark MAGA movement, intensifying their resolve and embedding their beliefs in the cryptocurrency. DMAGA represents more than just a cryptocurrency; it is a digital emblem of a politically charged movement. Rooted in Trump's ethos and catalyzed by dramatic events, DMAGA serves as a conduit for political expression, financial interaction, and ideological solidarity within the Dark MAGA community. Pagină de internet oficială: https://dmaga.xyz

Tokenomie și analiză de preț pentru Dark MAGA (DMAGA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dark MAGA (DMAGA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 398.47K $ 398.47K $ 398.47K Ofertă totală: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Ofertă aflată în circulație: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 398.47K $ 398.47K $ 398.47K Maxim dintotdeauna: $ 0.085078 $ 0.085078 $ 0.085078 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00039849 $ 0.00039849 $ 0.00039849 Află mai mult despre prețul tokenului Dark MAGA (DMAGA)

Tokenomie pentru Dark MAGA (DMAGA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dark MAGA (DMAGA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DMAGA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DMAGA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DMAGA, explorează prețul în direct al tokenului DMAGA!

Predicție de preț pentru DMAGA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DMAGA? Pagina noastră de predicție de preț pentru DMAGA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

