Informații privind prețul pentru Concilium (CONCILIUM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 2.05 $ 2.05 $ 2.05 Minim 24 h $ 2.23 $ 2.23 $ 2.23 Maxim 24 h Minim 24 h $ 2.05$ 2.05 $ 2.05 Maxim 24 h $ 2.23$ 2.23 $ 2.23 Maxim dintotdeauna $ 5.57$ 5.57 $ 5.57 Cel mai mic preț $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Modificare de preț (1 oră) +1.35% Modificare de preț (1 zi) -1.11% Modificare de preț (7 zile) -32.64% Modificare de preț (7 zile) -32.64%

Prețul în timp real pentru Concilium (CONCILIUM) este $2.12. În ultimele 24 de ore, tokenul CONCILIUM a fost tranzacționat între un minim de $ 2.05 și un maxim de $ 2.23, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CONCILIUM este $ 5.57, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.16.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CONCILIUM s-a modificat cu +1.35% în decursul ultimei ore, cu -1.11% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -32.64% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Concilium (CONCILIUM)

Capitalizare de piață $ 10.28M$ 10.28M $ 10.28M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.54M$ 10.54M $ 10.54M Ofertă află în circulație 4.88M 4.88M 4.88M Ofertă totală 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373

Capitalizarea de piață actuală pentru Concilium este $ 10.28M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CONCILIUM este 4.88M, cu o ofertă totală de 4999999.999999373. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.54M.