Pe baza predicției tale, Concilium ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 2.15 în 2025.

Pe baza predicției tale, Concilium ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 2.2575 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru CONCILIUM este $ 2.3703 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru CONCILIUM este $ 2.4888 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru CONCILIUM în 2029 este $ 2.6133 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru CONCILIUM în 2030 este $ 2.7440 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Concilium ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 4.4696.

În 2050, prețul pentru Concilium ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 7.2806.