Bursă
Prețul în timp real pentru Centric Swap astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru CNS în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru CNS pe MEXC acum.

Mai multe despre CNS

Informații de preț pentru CNS

Ce este CNS

Pagina oficială pentru CNS

Tokenomie pentru CNS

Prognoza prețurilor pentru CNS

Preț Centric Swap (CNS)

Preț în timp real pentru 1 CNS în USD:

Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații.
Centric Swap (CNS) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:59:34 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Centric Swap (CNS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
Prețul în timp real pentru Centric Swap (CNS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CNS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CNS este $ 0.01873632, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CNS s-a modificat cu +0.80% în decursul ultimei ore, cu -0.19% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.57% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Centric Swap (CNS)

Capitalizarea de piață actuală pentru Centric Swap este $ 34.30K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CNS este 369.59B, cu o ofertă totală de 369592121791.1336. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 34.30K.

Istoric de preț pentru Centric Swap (CNS) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Centric Swap la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Centric Swap la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Centric Swap la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Centric Swap la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-0.19%
30 de zile$ 0-30.81%
60 de zile$ 0-54.51%
90 de zile$ 0--

Ce este Centric Swap (CNS)

What Is Centric Swap (CNS)?

Centric Swap (CNS) was first conceived in December 2017. CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network. CNS can be traded freely on cryptocurrency exchanges and offers users access to Centric Rise (CNR) along with liquidity. A decentralized protocol governs the exchange between these tokens and self-regulates the supply to meet the changes in demand. The vision of Centric is to alleviate what they see as the largest obstacle to the mass adoption of cryptocurrencies, which is price volatility. The Centric Foundation was established to advance the adoption of Centric Rise (CNR) and Centric Swap (CNS). Centric has a dual-token model that rewards adoption and stabilizes over time due to its self-regulating supply. The idea behind the model is that, when a user purchases Centric Swap from a trusted cryptocurrency exchange, they can convert it to Centric Rise and benefit from its hourly growth. This leads to the fact that at every moment when the Centric Rise is worth slightly more than Centric Swap, the user can convert CNR back to CNS and reap the rewards. This dual token system creates the conditions for a synthetic stable currency and can regulate the supply of Centric Rise to drive the market price of Centric Swap towards $1.

What Makes Centric Swap Unique?

The two tokens that make up the Centric dual-token model include the Centric Rise (CNR) and the Centric Swap (CNS). CNR trades at a fixed price and has hourly growth, while CNS trades at the price set by the market. At any point in time, Centric Rise can be redeemed for Centric Swap and vice versa. Holding Centric Rise grants a user predetermined hourly earnings on their investment in Centric Swap, ensured by the fact that the value of Centric Rise is constantly increasing in relation to Centric Swap. CNR trades at a predetermined price that is enforced by the Centric protocol and increases every hour when the protocol self-balances. 1 CNS will always convert to CNR at a fixed exchange rate of $1 USD of CNR. In other words, Centric Rise (CNR) stores value, is a transactional currency, has a deflationary supply and an inflationary price and an hourly yield. Centric Swap (CNS) has liquidity, is traded on exchanges, has an elastic supply and a demand indicator. The Centric Protocol governs the token exchange, regulates the supply, is immutable, is censorship-resistant and is independently audited.

How Is the Centric Swap Network Secured?

The Centric Protocol is governed by the Centric Rise smart contract. CNR and CNS are based on the BSC blockchain’s BEP20 standard. Centric Wallet is available where users can store their Centric Rise and Centric Swap. It has features that were specifically designed for these tokens.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Centric Swap (CNS)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Centric Swap (USD)

Ce valoare va avea Centric Swap (CNS) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Centric Swap (CNS) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Centric Swap.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Centric Swap!

CNS în monede locale

Tokenomie pentru Centric Swap (CNS)

Înțelegerea tokenomică a Centric Swap (CNS) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru CNS!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Centric Swap (CNS)

Cât valorează Centric Swap (CNS) astăzi?
Prețul pe viu pentru CNS în USD este 0 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru CNS în USD?
Prețul actual pentru CNS la USD este $ 0. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Centric Swap?
Capitalizarea de piață pentru CNS este $ 34.30K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru CNS?
Ofertă aflată în circulație pentru CNS este 369.59B USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru CNS?
CNS a obținut un preț ATH de 0.01873632 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru CNS?
CNS a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru CNS?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru CNS este -- USD.
Va crește CNS în acest an?
CNS ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru CNS pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:59:34 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Centric Swap (CNS)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

