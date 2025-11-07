Informații privind prețul pentru Centric Swap (CNS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01873632$ 0.01873632 $ 0.01873632 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.80% Modificare de preț (1 zi) -0.19% Modificare de preț (7 zile) -12.57% Modificare de preț (7 zile) -12.57%

Prețul în timp real pentru Centric Swap (CNS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CNS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CNS este $ 0.01873632, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CNS s-a modificat cu +0.80% în decursul ultimei ore, cu -0.19% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.57% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Centric Swap (CNS)

Capitalizare de piață $ 34.30K$ 34.30K $ 34.30K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 34.30K$ 34.30K $ 34.30K Ofertă află în circulație 369.59B 369.59B 369.59B Ofertă totală 369,592,121,791.1336 369,592,121,791.1336 369,592,121,791.1336

Capitalizarea de piață actuală pentru Centric Swap este $ 34.30K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CNS este 369.59B, cu o ofertă totală de 369592121791.1336. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 34.30K.