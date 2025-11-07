Informații privind prețul pentru CAT LADY (KTTY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.13% Modificare de preț (1 zi) +2.96% Modificare de preț (7 zile) +10.02% Modificare de preț (7 zile) +10.02%

Prețul în timp real pentru CAT LADY (KTTY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul KTTY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KTTY este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KTTY s-a modificat cu +1.13% în decursul ultimei ore, cu +2.96% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +10.02% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CAT LADY (KTTY)

Capitalizare de piață $ 102.38K$ 102.38K $ 102.38K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 102.38K$ 102.38K $ 102.38K Ofertă află în circulație 917.13M 917.13M 917.13M Ofertă totală 917,133,912.0189911 917,133,912.0189911 917,133,912.0189911

Capitalizarea de piață actuală pentru CAT LADY este $ 102.38K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KTTY este 917.13M, cu o ofertă totală de 917133912.0189911. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 102.38K.