Informații privind prețul pentru Buttcoin (BUTTCOIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00066713 Maxim 24 h $ 0.00070828 Maxim dintotdeauna $ 0.02947911 Cel mai mic preț $ 0.00058716 Modificare de preț (1 oră) -0.12% Modificare de preț (1 zi) +2.03% Modificare de preț (7 zile) -20.03%

Prețul în timp real pentru Buttcoin (BUTTCOIN) este $0.00068064. În ultimele 24 de ore, tokenul BUTTCOIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00066713 și un maxim de $ 0.00070828, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BUTTCOIN este $ 0.02947911, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00058716.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BUTTCOIN s-a modificat cu -0.12% în decursul ultimei ore, cu +2.03% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.03% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Buttcoin (BUTTCOIN)

Capitalizare de piață $ 683.13K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 683.13K Ofertă află în circulație 998.78M Ofertă totală 998,778,151.454877

Capitalizarea de piață actuală pentru Buttcoin este $ 683.13K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BUTTCOIN este 998.78M, cu o ofertă totală de 998778151.454877. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 683.13K.