Informații privind prețul pentru Beavers by CEDEN (BEAVER) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.76% Modificare de preț (1 zi) -1.41% Modificare de preț (7 zile) -7.55% Modificare de preț (7 zile) -7.55%

Prețul în timp real pentru Beavers by CEDEN (BEAVER) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BEAVER a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BEAVER este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BEAVER s-a modificat cu +0.76% în decursul ultimei ore, cu -1.41% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.55% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Beavers by CEDEN (BEAVER)

Capitalizare de piață $ 866.81K$ 866.81K $ 866.81K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 866.81K$ 866.81K $ 866.81K Ofertă află în circulație 6.72B 6.72B 6.72B Ofertă totală 6,723,257,311.0 6,723,257,311.0 6,723,257,311.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Beavers by CEDEN este $ 866.81K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BEAVER este 6.72B, cu o ofertă totală de 6723257311.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 866.81K.