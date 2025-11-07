Informații privind prețul pentru Anzens USDA (USDA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Minim 24 h $ 1.043 $ 1.043 $ 1.043 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Maxim 24 h $ 1.043$ 1.043 $ 1.043 Maxim dintotdeauna $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Cel mai mic preț $ 0.529751$ 0.529751 $ 0.529751 Modificare de preț (1 oră) -0.30% Modificare de preț (1 zi) +0.43% Modificare de preț (7 zile) +5.06% Modificare de preț (7 zile) +5.06%

Prețul în timp real pentru Anzens USDA (USDA) este $1.034. În ultimele 24 de ore, tokenul USDA a fost tranzacționat între un minim de $ 1.003 și un maxim de $ 1.043, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru USDA este $ 1.11, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.529751.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, USDA s-a modificat cu -0.30% în decursul ultimei ore, cu +0.43% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +5.06% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Anzens USDA (USDA)

Capitalizare de piață $ 10.40M$ 10.40M $ 10.40M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.40M$ 10.40M $ 10.40M Ofertă află în circulație 10.08M 10.08M 10.08M Ofertă totală 10,081,677.0 10,081,677.0 10,081,677.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Anzens USDA este $ 10.40M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru USDA este 10.08M, cu o ofertă totală de 10081677.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.40M.