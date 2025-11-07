BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Frankencoin astăzi este 1.238 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ZCHF în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ZCHF pe MEXC acum.

Mai multe despre ZCHF

Informații de preț pentru ZCHF

Ce este ZCHF

Carte albă pentru ZCHF

Pagina oficială pentru ZCHF

Tokenomie pentru ZCHF

Prognoza prețurilor pentru ZCHF

Istoric ZCHF

Ghid de cumpărare ZCHF

Convertor valutar ZCHF în fiduciar

ZCHF Spot

Pret Frankencoin (ZCHF)

Preț în timp real pentru 1 ZCHF în USD:

$1.238
+0.13%1D
USD
Frankencoin (ZCHF) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:28:23 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Frankencoin (ZCHF) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 1.2334
Minim 24 h
$ 1.238
Maxim 24 h

$ 1.2334
$ 1.238
$ 1.4867555171082332
$ 1.0691543241973427
+0.13%

+0.13%

-0.85%

-0.85%

Prețul în timp real pentru Frankencoin (ZCHF) este $ 1.238. În ultimele 24 de ore, tokenul ZCHF a fost tranzacționat între un minim de $ 1.2334 și un maxim de $ 1.238, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ZCHF este $ 1.4867555171082332, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.0691543241973427.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ZCHF s-a modificat cu +0.13% în decursul ultimei ore, cu +0.13% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.85% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Frankencoin (ZCHF)

No.3882

$ 0.00
$ 175.26K
$ 11.85M
0.00
9,569,702
ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Frankencoin este $ 0.00, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 175.26K. Oferta aflată în circulație pentru ZCHF este 0.00, cu o ofertă totală de 9569702. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.85M.

Istoric de preț pentru Frankencoin (ZCHF) USD

Urmărește modificările de preț pentru Frankencoin pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.001607+0.13%
30 de zile$ -0.0172-1.38%
60 de zile$ -0.013-1.04%
90 de zile$ +0.638+106.33%
Modificare de preț astăzi pentru Frankencoin

Astăzi, ZCHF a înregistrat o modificare de $ +0.001607 (+0.13%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Frankencoin

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0172 (-1.38%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Frankencoin

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, ZCHF a văzut o modificare de $ -0.013 (-1.04%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Frankencoin

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.638 (+106.33%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Frankencoin (ZCHF)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Frankencoin.

Ce este Frankencoin (ZCHF)

Frankencoin is a collateralized, oracle-free stablecoin that tracks the value of the Swiss franc.

Tokenul Frankencoin este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Frankencoin. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru ZCHF pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Frankencoin pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Frankencoin fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Frankencoin (USD)

Ce valoare va avea Frankencoin (ZCHF) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Frankencoin (ZCHF) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Frankencoin.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Frankencoin!

Tokenomie pentru Frankencoin (ZCHF)

Înțelegerea tokenomică a Frankencoin (ZCHF) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ZCHF!

Cum se cumpără Frankencoin (ZCHF)

Vrei să știi cum să cumperi Frankencoin? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Frankencoin cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

ZCHF în monede locale

Resursă Frankencoin

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Frankencoin, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Frankencoin oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Frankencoin

Cât valorează Frankencoin (ZCHF) astăzi?
Prețul pe viu pentru ZCHF în USD este 1.238 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru ZCHF în USD?
Prețul actual pentru ZCHF la USD este $ 1.238. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Frankencoin?
Capitalizarea de piață pentru ZCHF este $ 0.00 USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru ZCHF?
Ofertă aflată în circulație pentru ZCHF este 0.00 USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ZCHF?
ZCHF a obținut un preț ATH de 1.4867555171082332 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ZCHF?
ZCHF a avut un preț ATL de 1.0691543241973427 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru ZCHF?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ZCHF este $ 175.26K USD.
Va crește ZCHF în acest an?
ZCHF ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ZCHF pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru Frankencoin (ZCHF)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

