Prețul în timp real pentru XOCIETY astăzi este 0.00305 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru XO în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru XO pe MEXC acum.

Pret XOCIETY (XO)

Preț în timp real pentru 1 XO în USD:

$0.00305
-0.03%1D
USD
XOCIETY (XO) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:29:02 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru XOCIETY (XO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.002992
Minim 24 h
$ 0.003217
Maxim 24 h

$ 0.002992
$ 0.003217
--
--
+0.09%

-0.03%

+5.20%

+5.20%

Prețul în timp real pentru XOCIETY (XO) este $ 0.00305. În ultimele 24 de ore, tokenul XO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.002992 și un maxim de $ 0.003217, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru XO este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, XO s-a modificat cu +0.09% în decursul ultimei ore, cu -0.03% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +5.20% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața XOCIETY (XO)

$ 96.02K
$ 15.25M
--
5,000,000,000
SUI

Capitalizarea de piață actuală pentru XOCIETY este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 96.02K. Oferta aflată în circulație pentru XO este --, cu o ofertă totală de 5000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 15.25M.

Istoric de preț pentru XOCIETY (XO) USD

Urmărește modificările de preț pentru XOCIETY pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.00000092-0.03%
30 de zile$ -0.002862-48.42%
60 de zile$ -0.003438-53.00%
90 de zile$ -0.00427-58.34%
Modificare de preț astăzi pentru XOCIETY

Astăzi, XO a înregistrat o modificare de $ -0.00000092 (-0.03%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru XOCIETY

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.002862 (-48.42%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru XOCIETY

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, XO a văzut o modificare de $ -0.003438 (-53.00%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru XOCIETY

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00427 (-58.34%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru XOCIETY (XO)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru XOCIETY.

Ce este XOCIETY (XO)

XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.

Tokenul XOCIETY este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile XOCIETY. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru XO pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre XOCIETY pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare XOCIETY fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru XOCIETY (USD)

Ce valoare va avea XOCIETY (XO) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale XOCIETY (XO) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru XOCIETY.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru XOCIETY!

Tokenomie pentru XOCIETY (XO)

Înțelegerea tokenomică a XOCIETY (XO) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru XO!

Cum se cumpără XOCIETY (XO)

Vrei să știi cum să cumperi XOCIETY? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra XOCIETY cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

XO în monede locale

Resursă XOCIETY

Pentru o înțelegere mai aprofundată a XOCIETY, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web XOCIETY oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre XOCIETY

Cât valorează XOCIETY (XO) astăzi?
Prețul pe viu pentru XO în USD este 0.00305 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru XO în USD?
Prețul actual pentru XO la USD este $ 0.00305. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru XOCIETY?
Capitalizarea de piață pentru XO este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru XO?
Ofertă aflată în circulație pentru XO este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru XO?
XO a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru XO?
XO a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru XO?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru XO este $ 96.02K USD.
Va crește XO în acest an?
XO ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru XO pentru o analiză mai aprofundată.
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

