Informații despre Wilder World (WILD) Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD. Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD. Pagină de internet oficială: https://www.wilderworld.com/ Carte albă: https://wiki.wilderworld.com/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/FVvd3s9dZYzsgitkJyWbmycSc8MkYZjyF7oqAEvmSxTZ Cumpără WILD acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Wilder World (WILD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wilder World (WILD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 100.60M $ 100.60M $ 100.60M Ofertă totală: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: $ 424.13M $ 424.13M $ 424.13M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 118.60M $ 118.60M $ 118.60M Maxim dintotdeauna: $ 7.418 $ 7.418 $ 7.418 Minim dintotdeauna: $ 0.07481866 $ 0.07481866 $ 0.07481866 Preț curent: $ 0.2372 $ 0.2372 $ 0.2372 Află mai mult despre prețul tokenului Wilder World (WILD)

Tokenomie pentru Wilder World (WILD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wilder World (WILD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WILD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WILD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WILD, explorează prețul în direct al tokenului WILD!

Cum se cumpără WILD Te interesează să adaugi Wilder World (WILD) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru WILD, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra WILD pe MEXC!

Istoric de preț pentru Wilder World (WILD) Analiza istoricului de preț pentru WILD ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru WILD!

Predicție de preț pentru WILD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WILD? Pagina noastră de predicție de preț pentru WILD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WILD!

