Prețul în timp real pentru Ulalo HealthPassport astăzi este 0.001569 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ULA în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ULA pe MEXC acum.

Pret Ulalo HealthPassport (ULA)

Preț în timp real pentru 1 ULA în USD:

$0.001569
-0.31%1D
Ulalo HealthPassport (ULA) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:23:24 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Ulalo HealthPassport (ULA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.001566
Minim 24 h
$ 0.001613
Maxim 24 h

$ 0.001566
$ 0.001613
--
--
-1.26%

-0.31%

-47.72%

-47.72%

Prețul în timp real pentru Ulalo HealthPassport (ULA) este $ 0.001569. În ultimele 24 de ore, tokenul ULA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.001566 și un maxim de $ 0.001613, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ULA este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ULA s-a modificat cu -1.26% în decursul ultimei ore, cu -0.31% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -47.72% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Ulalo HealthPassport (ULA)

--
$ 53.08K
$ 53.08K$ 53.08K

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

AVAX_CCHAIN

Capitalizarea de piață actuală pentru Ulalo HealthPassport este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 53.08K. Oferta aflată în circulație pentru ULA este --, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.57M.

Istoric de preț pentru Ulalo HealthPassport (ULA) USD

Urmărește modificările de preț pentru Ulalo HealthPassport pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.00000488-0.31%
30 de zile$ -0.002103-57.28%
60 de zile$ -0.002064-56.82%
90 de zile$ -0.002524-61.67%
Modificare de preț astăzi pentru Ulalo HealthPassport

Astăzi, ULA a înregistrat o modificare de $ -0.00000488 (-0.31%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Ulalo HealthPassport

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.002103 (-57.28%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Ulalo HealthPassport

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, ULA a văzut o modificare de $ -0.002064 (-56.82%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Ulalo HealthPassport

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.002524 (-61.67%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Ulalo HealthPassport (ULA)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Ulalo HealthPassport.

Ce este Ulalo HealthPassport (ULA)

Ulalo empowers individuals with control over their health data through a decentralized platform. Our Smart Patient Wallet, built on our Avalanche L1 subnetwork, securely stores medical history and enables anonymous data monetization for research. We further empower patients globally with AI-driven health diagnostics and insights.

Tokenul Ulalo HealthPassport este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Ulalo HealthPassport. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru ULA pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Ulalo HealthPassport pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Ulalo HealthPassport fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Ulalo HealthPassport (USD)

Ce valoare va avea Ulalo HealthPassport (ULA) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Ulalo HealthPassport (ULA) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Ulalo HealthPassport.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Ulalo HealthPassport!

Tokenomie pentru Ulalo HealthPassport (ULA)

Înțelegerea tokenomică a Ulalo HealthPassport (ULA) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ULA!

Cum se cumpără Ulalo HealthPassport (ULA)

Vrei să știi cum să cumperi Ulalo HealthPassport? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Ulalo HealthPassport cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

ULA în monede locale

1 Ulalo HealthPassport(ULA) în VND
41.288235
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în AUD
A$0.00241626
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în GBP
0.00119244
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în EUR
0.00134934
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în USD
$0.001569
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în MYR
RM0.00655842
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în TRY
0.06607059
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în JPY
¥0.240057
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în ARS
ARS$2.27719953
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în RUB
0.12735573
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în INR
0.13909185
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în IDR
Rp26.14998954
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în PHP
0.092571
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în EGP
￡E.0.07419801
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în BRL
R$0.00839415
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în CAD
C$0.00221229
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în BDT
0.19143369
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în NGN
2.25753996
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în COP
$5.98854351
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în ZAR
R.0.0273006
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în UAH
0.06599214
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în TZS
T.Sh.3.855033
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în VES
Bs0.349887
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în CLP
$1.479567
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în PKR
Rs0.44346216
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în KZT
0.82534107
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în THB
฿0.0508356
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în TWD
NT$0.04865469
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în AED
د.إ0.00575823
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în CHF
Fr0.0012552
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în HKD
HK$0.01219113
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în AMD
֏0.5999856
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în MAD
.د.م0.01460739
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în MXN
$0.02924616
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în SAR
ريال0.00588375
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în ETB
Br0.24082581
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în KES
KSh0.20262066
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în JOD
د.أ0.001112421
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în PLN
0.00577392
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în RON
лв0.0069036
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în SEK
kr0.01504671
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în BGN
лв0.00265161
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în HUF
Ft0.52580328
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în CZK
0.03309021
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în KWD
د.ك0.000480114
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în ILS
0.00513063
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în BOB
Bs0.0108261
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în AZN
0.0026673
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în TJS
SM0.01446618
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în GEL
0.00425199
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în AOA
Kz1.4315556
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în BHD
.د.ب0.000589944
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în BMD
$0.001569
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în DKK
kr0.01015143
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în HNL
L0.04123332
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în MUR
0.072174
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în NAD
$0.02725353
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în NOK
kr0.01603518
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în NZD
$0.00277713
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în PAB
B/.0.001569
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în PGK
K0.00669963
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în QAR
ر.ق0.00571116
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în RSD
дин.0.15950454
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în UZS
soʻm18.67856844
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în ALL
L0.13159203
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în ANG
ƒ0.00280851
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în AWG
ƒ0.0028242
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în BBD
$0.003138
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în BAM
KM0.00265161
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în BIF
Fr4.626981
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în BND
$0.0020397
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în BSD
$0.001569
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în JMD
$0.25158915
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în KHR
6.30119814
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în KMF
Fr0.668394
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în LAK
34.10869497
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în LKR
රු0.47834103
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în MDL
L0.02684559
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în MGA
Ar7.0675605
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în MOP
P0.012552
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în MVR
0.0241626
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în MWK
MK2.7192339
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în MZN
MT0.10033755
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în NPR
रु0.2223273
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în PYG
11.127348
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în RWF
Fr2.279757
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în SBD
$0.01289718
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în SCR
0.02155806
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în SRD
$0.0604065
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în SVC
$0.01371306
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în SZL
L0.02722215
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în TMT
m0.0054915
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în TND
د.ت0.004642671
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în TTD
$0.01062213
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în UGX
Sh5.485224
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în XAF
Fr0.891192
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în XCD
$0.0042363
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în XOF
Fr0.891192
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în XPF
Fr0.161607
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în BWP
P0.02110305
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în BZD
$0.00315369
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în CVE
$0.15012192
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în DJF
Fr0.279282
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în DOP
$0.10091808
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în DZD
د.ج0.20472312
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în FJD
$0.00357732
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în GNF
Fr13.642455
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în GTQ
Q0.01201854
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în GYD
$0.32817204
1 Ulalo HealthPassport(ULA) în ISK
kr0.197694

Resursă Ulalo HealthPassport

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Ulalo HealthPassport, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Ulalo HealthPassport oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Ulalo HealthPassport

Cât valorează Ulalo HealthPassport (ULA) astăzi?
Prețul pe viu pentru ULA în USD este 0.001569 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru ULA în USD?
Prețul actual pentru ULA la USD este $ 0.001569. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Ulalo HealthPassport?
Capitalizarea de piață pentru ULA este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru ULA?
Ofertă aflată în circulație pentru ULA este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ULA?
ULA a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ULA?
ULA a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru ULA?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ULA este $ 53.08K USD.
Va crește ULA în acest an?
ULA ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ULA pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:23:24 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Ulalo HealthPassport (ULA)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

