Prețul în timp real pentru TXC astăzi este 4.814 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru TXC în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru TXC pe MEXC acum.

Mai multe despre TXC

Informații de preț pentru TXC

Ce este TXC

Carte albă pentru TXC

Pagina oficială pentru TXC

Tokenomie pentru TXC

Prognoza prețurilor pentru TXC

Istoric TXC

Ghid de cumpărare TXC

Convertor valutar TXC în fiduciar

TXC Spot

Pret TXC (TXC)

Preț în timp real pentru 1 TXC în USD:

$4.811
$4.811$4.811
+0.31%1D
USD
TXC (TXC) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:22:32 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru TXC (TXC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 4.6
$ 4.6$ 4.6
Minim 24 h
$ 4.872
$ 4.872$ 4.872
Maxim 24 h

$ 4.6
$ 4.6$ 4.6

$ 4.872
$ 4.872$ 4.872

--
----

--
----

-0.15%

+0.31%

-9.82%

-9.82%

Prețul în timp real pentru TXC (TXC) este $ 4.814. În ultimele 24 de ore, tokenul TXC a fost tranzacționat între un minim de $ 4.6 și un maxim de $ 4.872, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TXC este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TXC s-a modificat cu -0.15% în decursul ultimei ore, cu +0.31% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.82% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața TXC (TXC)

--
----

$ 52.07K
$ 52.07K$ 52.07K

$ 1.70B
$ 1.70B$ 1.70B

--
----

353,396,296
353,396,296 353,396,296

TEXITCOIN

Capitalizarea de piață actuală pentru TXC este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 52.07K. Oferta aflată în circulație pentru TXC este --, cu o ofertă totală de 353396296. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.70B.

Istoric de preț pentru TXC (TXC) USD

Urmărește modificările de preț pentru TXC pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.01487+0.31%
30 de zile$ +0.533+12.45%
60 de zile$ +2.814+140.70%
90 de zile$ +2.814+140.70%
Modificare de preț astăzi pentru TXC

Astăzi, TXC a înregistrat o modificare de $ +0.01487 (+0.31%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru TXC

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.533 (+12.45%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru TXC

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, TXC a văzut o modificare de $ +2.814 (+140.70%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru TXC

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +2.814 (+140.70%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru TXC (TXC)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru TXC.

Ce este TXC (TXC)

For Texas by Texans, TEXITcoin is a fast, Layer 1 digital currency mined exclusively in Texas, designed for generations of honest trade.

Tokenul TXC este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile TXC. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru TXC pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre TXC pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare TXC fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru TXC (USD)

Ce valoare va avea TXC (TXC) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale TXC (TXC) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru TXC.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru TXC!

Tokenomie pentru TXC (TXC)

Înțelegerea tokenomică a TXC (TXC) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru TXC!

Cum se cumpără TXC (TXC)

Vrei să știi cum să cumperi TXC? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra TXC cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

TXC în monede locale

Resursă TXC

Pentru o înțelegere mai aprofundată a TXC, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web TXC oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre TXC

Cât valorează TXC (TXC) astăzi?
Prețul pe viu pentru TXC în USD este 4.814 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru TXC în USD?
Prețul actual pentru TXC la USD este $ 4.814. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru TXC?
Capitalizarea de piață pentru TXC este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru TXC?
Ofertă aflată în circulație pentru TXC este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru TXC?
TXC a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru TXC?
TXC a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru TXC?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru TXC este $ 52.07K USD.
Va crește TXC în acest an?
TXC ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru TXC pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:22:32 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator TXC în USD

Sumă

TXC
TXC
USD
USD

1 TXC = 4.814 USD

Tranzacționează TXC

TXC/USDT
$4.811
$4.811$4.811
+0.43%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

