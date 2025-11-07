BursăDEX+
Prețul în timp real pentru THINK Token astăzi este 0.0054 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru THINK în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru THINK pe MEXC acum.

Pret THINK Token (THINK)

Preț în timp real pentru 1 THINK în USD:

$0.0054
$0.0054$0.0054
-0.73%1D
USD
THINK Token (THINK) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:19:48 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru THINK Token (THINK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00513
$ 0.00513$ 0.00513
Minim 24 h
$ 0.00588
$ 0.00588$ 0.00588
Maxim 24 h

$ 0.00513
$ 0.00513$ 0.00513

$ 0.00588
$ 0.00588$ 0.00588

$ 0.09159672574773454
$ 0.09159672574773454$ 0.09159672574773454

$ 0.004525510452854356
$ 0.004525510452854356$ 0.004525510452854356

-5.60%

-0.73%

-21.63%

-21.63%

Prețul în timp real pentru THINK Token (THINK) este $ 0.0054. În ultimele 24 de ore, tokenul THINK a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00513 și un maxim de $ 0.00588, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru THINK este $ 0.09159672574773454, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.004525510452854356.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, THINK s-a modificat cu -5.60% în decursul ultimei ore, cu -0.73% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.63% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața THINK Token (THINK)

No.3906

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.15K
$ 53.15K$ 53.15K

$ 5.40M
$ 5.40M$ 5.40M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru THINK Token este $ 0.00, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 53.15K. Oferta aflată în circulație pentru THINK este 0.00, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.40M.

Istoric de preț pentru THINK Token (THINK) USD

Urmărește modificările de preț pentru THINK Token pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0000397-0.73%
30 de zile$ -0.00149-21.63%
60 de zile$ -0.00694-56.24%
90 de zile$ -0.01869-77.59%
Modificare de preț astăzi pentru THINK Token

Astăzi, THINK a înregistrat o modificare de $ -0.0000397 (-0.73%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru THINK Token

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00149 (-21.63%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru THINK Token

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, THINK a văzut o modificare de $ -0.00694 (-56.24%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru THINK Token

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.01869 (-77.59%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru THINK Token (THINK)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru THINK Token.

Ce este THINK Token (THINK)

Tokenul THINK Token este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile THINK Token. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru THINK pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre THINK Token pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare THINK Token fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru THINK Token (USD)

Ce valoare va avea THINK Token (THINK) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale THINK Token (THINK) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru THINK Token.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru THINK Token!

Tokenomie pentru THINK Token (THINK)

Înțelegerea tokenomică a THINK Token (THINK) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru THINK!

Cum se cumpără THINK Token (THINK)

Vrei să știi cum să cumperi THINK Token? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra THINK Token cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

THINK în monede locale

1 THINK Token(THINK) în VND
142.101
1 THINK Token(THINK) în AUD
A$0.008316
1 THINK Token(THINK) în GBP
0.004104
1 THINK Token(THINK) în EUR
0.004644
1 THINK Token(THINK) în USD
$0.0054
1 THINK Token(THINK) în MYR
RM0.022572
1 THINK Token(THINK) în TRY
0.227394
1 THINK Token(THINK) în JPY
¥0.8262
1 THINK Token(THINK) în ARS
ARS$7.837398
1 THINK Token(THINK) în RUB
0.438318
1 THINK Token(THINK) în INR
0.47871
1 THINK Token(THINK) în IDR
Rp89.999964
1 THINK Token(THINK) în PHP
0.3186
1 THINK Token(THINK) în EGP
￡E.0.255366
1 THINK Token(THINK) în BRL
R$0.02889
1 THINK Token(THINK) în CAD
C$0.007614
1 THINK Token(THINK) în BDT
0.658854
1 THINK Token(THINK) în NGN
7.769736
1 THINK Token(THINK) în COP
$20.610666
1 THINK Token(THINK) în ZAR
R.0.09396
1 THINK Token(THINK) în UAH
0.227124
1 THINK Token(THINK) în TZS
T.Sh.13.2678
1 THINK Token(THINK) în VES
Bs1.2042
1 THINK Token(THINK) în CLP
$5.0922
1 THINK Token(THINK) în PKR
Rs1.526256
1 THINK Token(THINK) în KZT
2.840562
1 THINK Token(THINK) în THB
฿0.17496
1 THINK Token(THINK) în TWD
NT$0.167454
1 THINK Token(THINK) în AED
د.إ0.019818
1 THINK Token(THINK) în CHF
Fr0.00432
1 THINK Token(THINK) în HKD
HK$0.041958
1 THINK Token(THINK) în AMD
֏2.06496
1 THINK Token(THINK) în MAD
.د.م0.050274
1 THINK Token(THINK) în MXN
$0.100656
1 THINK Token(THINK) în SAR
ريال0.02025
1 THINK Token(THINK) în ETB
Br0.828846
1 THINK Token(THINK) în KES
KSh0.697356
1 THINK Token(THINK) în JOD
د.أ0.0038286
1 THINK Token(THINK) în PLN
0.019872
1 THINK Token(THINK) în RON
лв0.02376
1 THINK Token(THINK) în SEK
kr0.051786
1 THINK Token(THINK) în BGN
лв0.009126
1 THINK Token(THINK) în HUF
Ft1.809648
1 THINK Token(THINK) în CZK
0.113886
1 THINK Token(THINK) în KWD
د.ك0.0016524
1 THINK Token(THINK) în ILS
0.017658
1 THINK Token(THINK) în BOB
Bs0.03726
1 THINK Token(THINK) în AZN
0.00918
1 THINK Token(THINK) în TJS
SM0.049788
1 THINK Token(THINK) în GEL
0.014634
1 THINK Token(THINK) în AOA
Kz4.92696
1 THINK Token(THINK) în BHD
.د.ب0.0020304
1 THINK Token(THINK) în BMD
$0.0054
1 THINK Token(THINK) în DKK
kr0.034938
1 THINK Token(THINK) în HNL
L0.141912
1 THINK Token(THINK) în MUR
0.2484
1 THINK Token(THINK) în NAD
$0.093798
1 THINK Token(THINK) în NOK
kr0.055188
1 THINK Token(THINK) în NZD
$0.009558
1 THINK Token(THINK) în PAB
B/.0.0054
1 THINK Token(THINK) în PGK
K0.023058
1 THINK Token(THINK) în QAR
ر.ق0.019656
1 THINK Token(THINK) în RSD
дин.0.548964
1 THINK Token(THINK) în UZS
soʻm64.285704
1 THINK Token(THINK) în ALL
L0.452898
1 THINK Token(THINK) în ANG
ƒ0.009666
1 THINK Token(THINK) în AWG
ƒ0.00972
1 THINK Token(THINK) în BBD
$0.0108
1 THINK Token(THINK) în BAM
KM0.009126
1 THINK Token(THINK) în BIF
Fr15.9246
1 THINK Token(THINK) în BND
$0.00702
1 THINK Token(THINK) în BSD
$0.0054
1 THINK Token(THINK) în JMD
$0.86589
1 THINK Token(THINK) în KHR
21.686724
1 THINK Token(THINK) în KMF
Fr2.3004
1 THINK Token(THINK) în LAK
117.391302
1 THINK Token(THINK) în LKR
රු1.646298
1 THINK Token(THINK) în MDL
L0.092394
1 THINK Token(THINK) în MGA
Ar24.3243
1 THINK Token(THINK) în MOP
P0.0432
1 THINK Token(THINK) în MVR
0.08316
1 THINK Token(THINK) în MWK
MK9.35874
1 THINK Token(THINK) în MZN
MT0.34533
1 THINK Token(THINK) în NPR
रु0.76518
1 THINK Token(THINK) în PYG
38.2968
1 THINK Token(THINK) în RWF
Fr7.8462
1 THINK Token(THINK) în SBD
$0.044388
1 THINK Token(THINK) în SCR
0.074196
1 THINK Token(THINK) în SRD
$0.2079
1 THINK Token(THINK) în SVC
$0.047196
1 THINK Token(THINK) în SZL
L0.09369
1 THINK Token(THINK) în TMT
m0.0189
1 THINK Token(THINK) în TND
د.ت0.0159786
1 THINK Token(THINK) în TTD
$0.036558
1 THINK Token(THINK) în UGX
Sh18.8784
1 THINK Token(THINK) în XAF
Fr3.0672
1 THINK Token(THINK) în XCD
$0.01458
1 THINK Token(THINK) în XOF
Fr3.0672
1 THINK Token(THINK) în XPF
Fr0.5562
1 THINK Token(THINK) în BWP
P0.07263
1 THINK Token(THINK) în BZD
$0.010854
1 THINK Token(THINK) în CVE
$0.516672
1 THINK Token(THINK) în DJF
Fr0.9612
1 THINK Token(THINK) în DOP
$0.347328
1 THINK Token(THINK) în DZD
د.ج0.704592
1 THINK Token(THINK) în FJD
$0.012312
1 THINK Token(THINK) în GNF
Fr46.953
1 THINK Token(THINK) în GTQ
Q0.041364
1 THINK Token(THINK) în GYD
$1.129464
1 THINK Token(THINK) în ISK
kr0.6804

Pentru o înțelegere mai aprofundată a THINK Token, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web THINK Token oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre THINK Token

Cât valorează THINK Token (THINK) astăzi?
Prețul pe viu pentru THINK în USD este 0.0054 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru THINK în USD?
Prețul actual pentru THINK la USD este $ 0.0054. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru THINK Token?
Capitalizarea de piață pentru THINK este $ 0.00 USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru THINK?
Ofertă aflată în circulație pentru THINK este 0.00 USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru THINK?
THINK a obținut un preț ATH de 0.09159672574773454 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru THINK?
THINK a avut un preț ATL de 0.004525510452854356 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru THINK?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru THINK este $ 53.15K USD.
Va crește THINK în acest an?
THINK ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru THINK pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:19:48 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru THINK Token (THINK)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator THINK în USD

Sumă

THINK
THINK
USD
USD

1 THINK = 0.0054 USD

Tranzacționează THINK

THINK/USDT
$0.0054
$0.0054$0.0054
-0.73%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

