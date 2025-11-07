BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Spheron Network astăzi este 0.01454 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru SPON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru SPON pe MEXC acum.

Pret Spheron Network (SPON)

Preț în timp real pentru 1 SPON în USD:

$0.01454
-1.08%1D
Spheron Network (SPON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:16:49 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Spheron Network (SPON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.01351
Minim 24 h
$ 0.01552
Maxim 24 h

$ 0.01351
$ 0.01552
--
--
-0.62%

-1.08%

-3.59%

-3.59%

Prețul în timp real pentru Spheron Network (SPON) este $ 0.01454. În ultimele 24 de ore, tokenul SPON a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01351 și un maxim de $ 0.01552, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SPON este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SPON s-a modificat cu -0.62% în decursul ultimei ore, cu -1.08% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.59% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Spheron Network (SPON)

--
$ 103.43K
$ 103.43K$ 103.43K

$ 14.54M
$ 14.54M$ 14.54M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Capitalizarea de piață actuală pentru Spheron Network este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 103.43K. Oferta aflată în circulație pentru SPON este --, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 14.54M.

Istoric de preț pentru Spheron Network (SPON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Spheron Network pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0001587-1.08%
30 de zile$ -0.01932-57.06%
60 de zile$ -0.05175-78.07%
90 de zile$ -0.03036-67.62%
Modificare de preț astăzi pentru Spheron Network

Astăzi, SPON a înregistrat o modificare de $ -0.0001587 (-1.08%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Spheron Network

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.01932 (-57.06%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Spheron Network

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, SPON a văzut o modificare de $ -0.05175 (-78.07%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Spheron Network

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.03036 (-67.62%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Spheron Network (SPON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Spheron Network.

Ce este Spheron Network (SPON)

Community powered world's largest data centre for AI workloads.

Tokenul Spheron Network este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Spheron Network. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru SPON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Spheron Network pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Spheron Network fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Spheron Network (USD)

Ce valoare va avea Spheron Network (SPON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Spheron Network (SPON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Spheron Network.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Spheron Network!

Tokenomie pentru Spheron Network (SPON)

Înțelegerea tokenomică a Spheron Network (SPON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru SPON!

Cum se cumpără Spheron Network (SPON)

Vrei să știi cum să cumperi Spheron Network? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Spheron Network cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

1 Spheron Network(SPON) în VND
382.6201
1 Spheron Network(SPON) în AUD
A$0.0223916
1 Spheron Network(SPON) în GBP
0.0110504
1 Spheron Network(SPON) în EUR
0.0125044
1 Spheron Network(SPON) în USD
$0.01454
1 Spheron Network(SPON) în MYR
RM0.0607772
1 Spheron Network(SPON) în TRY
0.6122794
1 Spheron Network(SPON) în JPY
¥2.22462
1 Spheron Network(SPON) în ARS
ARS$21.1029198
1 Spheron Network(SPON) în RUB
1.1802118
1 Spheron Network(SPON) în INR
1.288971
1 Spheron Network(SPON) în IDR
Rp242.3332364
1 Spheron Network(SPON) în PHP
0.85786
1 Spheron Network(SPON) în EGP
￡E.0.6875966
1 Spheron Network(SPON) în BRL
R$0.077789
1 Spheron Network(SPON) în CAD
C$0.0205014
1 Spheron Network(SPON) în BDT
1.7740254
1 Spheron Network(SPON) în NGN
20.9207336
1 Spheron Network(SPON) în COP
$55.4961266
1 Spheron Network(SPON) în ZAR
R.0.252996
1 Spheron Network(SPON) în UAH
0.6115524
1 Spheron Network(SPON) în TZS
T.Sh.35.72478
1 Spheron Network(SPON) în VES
Bs3.24242
1 Spheron Network(SPON) în CLP
$13.71122
1 Spheron Network(SPON) în PKR
Rs4.1095856
1 Spheron Network(SPON) în KZT
7.6484762
1 Spheron Network(SPON) în THB
฿0.471096
1 Spheron Network(SPON) în TWD
NT$0.4508854
1 Spheron Network(SPON) în AED
د.إ0.0533618
1 Spheron Network(SPON) în CHF
Fr0.011632
1 Spheron Network(SPON) în HKD
HK$0.1129758
1 Spheron Network(SPON) în AMD
֏5.560096
1 Spheron Network(SPON) în MAD
.د.م0.1353674
1 Spheron Network(SPON) în MXN
$0.2710256
1 Spheron Network(SPON) în SAR
ريال0.054525
1 Spheron Network(SPON) în ETB
Br2.2317446
1 Spheron Network(SPON) în KES
KSh1.8776956
1 Spheron Network(SPON) în JOD
د.أ0.01030886
1 Spheron Network(SPON) în PLN
0.0535072
1 Spheron Network(SPON) în RON
лв0.063976
1 Spheron Network(SPON) în SEK
kr0.1394386
1 Spheron Network(SPON) în BGN
лв0.0245726
1 Spheron Network(SPON) în HUF
Ft4.8726448
1 Spheron Network(SPON) în CZK
0.3066486
1 Spheron Network(SPON) în KWD
د.ك0.00444924
1 Spheron Network(SPON) în ILS
0.0475458
1 Spheron Network(SPON) în BOB
Bs0.100326
1 Spheron Network(SPON) în AZN
0.024718
1 Spheron Network(SPON) în TJS
SM0.1340588
1 Spheron Network(SPON) în GEL
0.0394034
1 Spheron Network(SPON) în AOA
Kz13.266296
1 Spheron Network(SPON) în BHD
.د.ب0.00546704
1 Spheron Network(SPON) în BMD
$0.01454
1 Spheron Network(SPON) în DKK
kr0.0940738
1 Spheron Network(SPON) în HNL
L0.3821112
1 Spheron Network(SPON) în MUR
0.66884
1 Spheron Network(SPON) în NAD
$0.2525598
1 Spheron Network(SPON) în NOK
kr0.1485988
1 Spheron Network(SPON) în NZD
$0.0257358
1 Spheron Network(SPON) în PAB
B/.0.01454
1 Spheron Network(SPON) în PGK
K0.0620858
1 Spheron Network(SPON) în QAR
ر.ق0.0529256
1 Spheron Network(SPON) în RSD
дин.1.4781364
1 Spheron Network(SPON) în UZS
soʻm173.0952104
1 Spheron Network(SPON) în ALL
L1.2194698
1 Spheron Network(SPON) în ANG
ƒ0.0260266
1 Spheron Network(SPON) în AWG
ƒ0.026172
1 Spheron Network(SPON) în BBD
$0.02908
1 Spheron Network(SPON) în BAM
KM0.0245726
1 Spheron Network(SPON) în BIF
Fr42.87846
1 Spheron Network(SPON) în BND
$0.018902
1 Spheron Network(SPON) în BSD
$0.01454
1 Spheron Network(SPON) în JMD
$2.331489
1 Spheron Network(SPON) în KHR
58.3935124
1 Spheron Network(SPON) în KMF
Fr6.19404
1 Spheron Network(SPON) în LAK
316.0869502
1 Spheron Network(SPON) în LKR
රු4.4328098
1 Spheron Network(SPON) în MDL
L0.2487794
1 Spheron Network(SPON) în MGA
Ar65.49543
1 Spheron Network(SPON) în MOP
P0.11632
1 Spheron Network(SPON) în MVR
0.223916
1 Spheron Network(SPON) în MWK
MK25.199274
1 Spheron Network(SPON) în MZN
MT0.929833
1 Spheron Network(SPON) în NPR
रु2.060318
1 Spheron Network(SPON) în PYG
103.11768
1 Spheron Network(SPON) în RWF
Fr21.12662
1 Spheron Network(SPON) în SBD
$0.1195188
1 Spheron Network(SPON) în SCR
0.1997796
1 Spheron Network(SPON) în SRD
$0.55979
1 Spheron Network(SPON) în SVC
$0.1270796
1 Spheron Network(SPON) în SZL
L0.252269
1 Spheron Network(SPON) în TMT
m0.05089
1 Spheron Network(SPON) în TND
د.ت0.04302386
1 Spheron Network(SPON) în TTD
$0.0984358
1 Spheron Network(SPON) în UGX
Sh50.83184
1 Spheron Network(SPON) în XAF
Fr8.25872
1 Spheron Network(SPON) în XCD
$0.039258
1 Spheron Network(SPON) în XOF
Fr8.25872
1 Spheron Network(SPON) în XPF
Fr1.49762
1 Spheron Network(SPON) în BWP
P0.195563
1 Spheron Network(SPON) în BZD
$0.0292254
1 Spheron Network(SPON) în CVE
$1.3911872
1 Spheron Network(SPON) în DJF
Fr2.58812
1 Spheron Network(SPON) în DOP
$0.9352128
1 Spheron Network(SPON) în DZD
د.ج1.8971792
1 Spheron Network(SPON) în FJD
$0.0331512
1 Spheron Network(SPON) în GNF
Fr126.4253
1 Spheron Network(SPON) în GTQ
Q0.1113764
1 Spheron Network(SPON) în GYD
$3.0411864
1 Spheron Network(SPON) în ISK
kr1.83204

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Spheron Network, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Spheron Network oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Spheron Network

Cât valorează Spheron Network (SPON) astăzi?
Prețul pe viu pentru SPON în USD este 0.01454 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru SPON în USD?
Prețul actual pentru SPON la USD este $ 0.01454. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Spheron Network?
Capitalizarea de piață pentru SPON este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru SPON?
Ofertă aflată în circulație pentru SPON este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru SPON?
SPON a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru SPON?
SPON a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru SPON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru SPON este $ 103.43K USD.
Va crește SPON în acest an?
SPON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru SPON pentru o analiză mai aprofundată.
Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

SPON/USDT
$0.01454
