Prețul în timp real pentru Illusion of Life astăzi este 0.002566 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru SPARK în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru SPARK pe MEXC acum.

Mai multe despre SPARK

Informații de preț pentru SPARK

Ce este SPARK

Pagina oficială pentru SPARK

Tokenomie pentru SPARK

Prognoza prețurilor pentru SPARK

Istoric SPARK

Ghid de cumpărare SPARK

Convertor valutar SPARK în fiduciar

SPARK Spot

Contracte la termenSPARK USDT-M

Logo Illusion of Life

Pret Illusion of Life (SPARK)

Preț în timp real pentru 1 SPARK în USD:

$0.002568
$0.002568$0.002568
-6.58%1D
USD
Illusion of Life (SPARK) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:16:33 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Illusion of Life (SPARK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.002463
$ 0.002463$ 0.002463
Minim 24 h
$ 0.003208
$ 0.003208$ 0.003208
Maxim 24 h

$ 0.002463
$ 0.002463$ 0.002463

$ 0.003208
$ 0.003208$ 0.003208

--
----

--
----

-7.34%

-6.58%

-4.65%

-4.65%

Prețul în timp real pentru Illusion of Life (SPARK) este $ 0.002566. În ultimele 24 de ore, tokenul SPARK a fost tranzacționat între un minim de $ 0.002463 și un maxim de $ 0.003208, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SPARK este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SPARK s-a modificat cu -7.34% în decursul ultimei ore, cu -6.58% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.65% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Illusion of Life (SPARK)

--
----

$ 65.11K
$ 65.11K$ 65.11K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru Illusion of Life este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 65.11K. Oferta aflată în circulație pentru SPARK este --, cu o ofertă totală de --. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este --.

Istoric de preț pentru Illusion of Life (SPARK) USD

Urmărește modificările de preț pentru Illusion of Life pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.00018088-6.58%
30 de zile$ -0.006144-70.54%
60 de zile$ -0.020074-88.67%
90 de zile$ -0.002059-44.52%
Modificare de preț astăzi pentru Illusion of Life

Astăzi, SPARK a înregistrat o modificare de $ -0.00018088 (-6.58%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Illusion of Life

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.006144 (-70.54%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Illusion of Life

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, SPARK a văzut o modificare de $ -0.020074 (-88.67%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Illusion of Life

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.002059 (-44.52%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Illusion of Life (SPARK)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Illusion of Life.

Ce este Illusion of Life (SPARK)

SPARK is an experimental project initiated by IllusionOfLife, centered on the narrative of “AI empowerment + community-driven growth,” aiming to create the first entrepreneurial virtual organism and explore the boundaries of AI storytelling.

Tokenul Illusion of Life este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Illusion of Life. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru SPARK pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Illusion of Life pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Illusion of Life fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Illusion of Life (USD)

Ce valoare va avea Illusion of Life (SPARK) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Illusion of Life (SPARK) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani?

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Illusion of Life!

Tokenomie pentru Illusion of Life (SPARK)

Înțelegerea tokenomică a Illusion of Life (SPARK) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect.

Cum se cumpără Illusion of Life (SPARK)

Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Illusion of Life cu ușurință pe MEXC urmărând ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

SPARK în monede locale

1 Illusion of Life(SPARK) în VND
67.52429
1 Illusion of Life(SPARK) în AUD
A$0.00395164
1 Illusion of Life(SPARK) în GBP
0.00195016
1 Illusion of Life(SPARK) în EUR
0.00220676
1 Illusion of Life(SPARK) în USD
$0.002566
1 Illusion of Life(SPARK) în MYR
RM0.01072588
1 Illusion of Life(SPARK) în TRY
0.10805426
1 Illusion of Life(SPARK) în JPY
¥0.392598
1 Illusion of Life(SPARK) în ARS
ARS$3.72421542
1 Illusion of Life(SPARK) în RUB
0.20828222
1 Illusion of Life(SPARK) în INR
0.2274759
1 Illusion of Life(SPARK) în IDR
Rp42.76664956
1 Illusion of Life(SPARK) în PHP
0.151394
1 Illusion of Life(SPARK) în EGP
￡E.0.12134614
1 Illusion of Life(SPARK) în BRL
R$0.0137281
1 Illusion of Life(SPARK) în CAD
C$0.00361806
1 Illusion of Life(SPARK) în BDT
0.31307766
1 Illusion of Life(SPARK) în NGN
3.69206344
1 Illusion of Life(SPARK) în COP
$9.79388314
1 Illusion of Life(SPARK) în ZAR
R.0.0446484
1 Illusion of Life(SPARK) în UAH
0.10792596
1 Illusion of Life(SPARK) în TZS
T.Sh.6.304662
1 Illusion of Life(SPARK) în VES
Bs0.572218
1 Illusion of Life(SPARK) în CLP
$2.419738
1 Illusion of Life(SPARK) în PKR
Rs0.72525424
1 Illusion of Life(SPARK) în KZT
1.34979298
1 Illusion of Life(SPARK) în THB
฿0.0831384
1 Illusion of Life(SPARK) în TWD
NT$0.07957166
1 Illusion of Life(SPARK) în AED
د.إ0.00941722
1 Illusion of Life(SPARK) în CHF
Fr0.0020528
1 Illusion of Life(SPARK) în HKD
HK$0.01993782
1 Illusion of Life(SPARK) în AMD
֏0.9812384
1 Illusion of Life(SPARK) în MAD
.د.م0.02388946
1 Illusion of Life(SPARK) în MXN
$0.04783024
1 Illusion of Life(SPARK) în SAR
ريال0.0096225
1 Illusion of Life(SPARK) în ETB
Br0.39385534
1 Illusion of Life(SPARK) în KES
KSh0.33137324
1 Illusion of Life(SPARK) în JOD
د.أ0.001819294
1 Illusion of Life(SPARK) în PLN
0.00944288
1 Illusion of Life(SPARK) în RON
лв0.0112904
1 Illusion of Life(SPARK) în SEK
kr0.02460794
1 Illusion of Life(SPARK) în BGN
лв0.00433654
1 Illusion of Life(SPARK) în HUF
Ft0.85991792
1 Illusion of Life(SPARK) în CZK
0.05411694
1 Illusion of Life(SPARK) în KWD
د.ك0.000785196
1 Illusion of Life(SPARK) în ILS
0.00839082
1 Illusion of Life(SPARK) în BOB
Bs0.0177054
1 Illusion of Life(SPARK) în AZN
0.0043622
1 Illusion of Life(SPARK) în TJS
SM0.02365852
1 Illusion of Life(SPARK) în GEL
0.00695386
1 Illusion of Life(SPARK) în AOA
Kz2.3412184
1 Illusion of Life(SPARK) în BHD
.د.ب0.000964816
1 Illusion of Life(SPARK) în BMD
$0.002566
1 Illusion of Life(SPARK) în DKK
kr0.01660202
1 Illusion of Life(SPARK) în HNL
L0.06743448
1 Illusion of Life(SPARK) în MUR
0.118036
1 Illusion of Life(SPARK) în NAD
$0.04457142
1 Illusion of Life(SPARK) în NOK
kr0.02622452
1 Illusion of Life(SPARK) în NZD
$0.00454182
1 Illusion of Life(SPARK) în PAB
B/.0.002566
1 Illusion of Life(SPARK) în PGK
K0.01095682
1 Illusion of Life(SPARK) în QAR
ر.ق0.00934024
1 Illusion of Life(SPARK) în RSD
дин.0.26085956
1 Illusion of Life(SPARK) în UZS
soʻm30.54761416
1 Illusion of Life(SPARK) în ALL
L0.21521042
1 Illusion of Life(SPARK) în ANG
ƒ0.00459314
1 Illusion of Life(SPARK) în AWG
ƒ0.0046188
1 Illusion of Life(SPARK) în BBD
$0.005132
1 Illusion of Life(SPARK) în BAM
KM0.00433654
1 Illusion of Life(SPARK) în BIF
Fr7.567134
1 Illusion of Life(SPARK) în BND
$0.0033358
1 Illusion of Life(SPARK) în BSD
$0.002566
1 Illusion of Life(SPARK) în JMD
$0.4114581
1 Illusion of Life(SPARK) în KHR
10.30520996
1 Illusion of Life(SPARK) în KMF
Fr1.093116
1 Illusion of Life(SPARK) în LAK
55.78260758
1 Illusion of Life(SPARK) în LKR
රු0.78229642
1 Illusion of Life(SPARK) în MDL
L0.04390426
1 Illusion of Life(SPARK) în MGA
Ar11.558547
1 Illusion of Life(SPARK) în MOP
P0.020528
1 Illusion of Life(SPARK) în MVR
0.0395164
1 Illusion of Life(SPARK) în MWK
MK4.4471346
1 Illusion of Life(SPARK) în MZN
MT0.1640957
1 Illusion of Life(SPARK) în NPR
रु0.3636022
1 Illusion of Life(SPARK) în PYG
18.198072
1 Illusion of Life(SPARK) în RWF
Fr3.728398
1 Illusion of Life(SPARK) în SBD
$0.02109252
1 Illusion of Life(SPARK) în SCR
0.03525684
1 Illusion of Life(SPARK) în SRD
$0.098791
1 Illusion of Life(SPARK) în SVC
$0.02242684
1 Illusion of Life(SPARK) în SZL
L0.0445201
1 Illusion of Life(SPARK) în TMT
m0.008981
1 Illusion of Life(SPARK) în TND
د.ت0.007592794
1 Illusion of Life(SPARK) în TTD
$0.01737182
1 Illusion of Life(SPARK) în UGX
Sh8.970736
1 Illusion of Life(SPARK) în XAF
Fr1.457488
1 Illusion of Life(SPARK) în XCD
$0.0069282
1 Illusion of Life(SPARK) în XOF
Fr1.457488
1 Illusion of Life(SPARK) în XPF
Fr0.264298
1 Illusion of Life(SPARK) în BWP
P0.0345127
1 Illusion of Life(SPARK) în BZD
$0.00515766
1 Illusion of Life(SPARK) în CVE
$0.24551488
1 Illusion of Life(SPARK) în DJF
Fr0.456748
1 Illusion of Life(SPARK) în DOP
$0.16504512
1 Illusion of Life(SPARK) în DZD
د.ج0.33481168
1 Illusion of Life(SPARK) în FJD
$0.00585048
1 Illusion of Life(SPARK) în GNF
Fr22.31137
1 Illusion of Life(SPARK) în GTQ
Q0.01965556
1 Illusion of Life(SPARK) în GYD
$0.53670456
1 Illusion of Life(SPARK) în ISK
kr0.323316

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Illusion of Life, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Illusion of Life oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Illusion of Life

Cât valorează Illusion of Life (SPARK) astăzi?
Prețul pe viu pentru SPARK în USD este 0.002566 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru SPARK în USD?
Prețul actual pentru SPARK la USD este $ 0.002566. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Illusion of Life?
Capitalizarea de piață pentru SPARK este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru SPARK?
Ofertă aflată în circulație pentru SPARK este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru SPARK?
SPARK a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru SPARK?
SPARK a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru SPARK?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru SPARK este $ 65.11K USD.
Va crește SPARK în acest an?
SPARK ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru SPARK pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:16:33 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Illusion of Life (SPARK)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

