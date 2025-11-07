BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Simon the Gator astăzi este 0.0000964 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru SIMON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru SIMON pe MEXC acum.

Logo Simon the Gator

Pret Simon the Gator (SIMON)

Preț în timp real pentru 1 SIMON în USD:

$0.0000964
$0.0000964$0.0000964
+2.11%1D
USD
Simon the Gator (SIMON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:15:14 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Simon the Gator (SIMON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0000894
$ 0.0000894$ 0.0000894
Minim 24 h
$ 0.00012
$ 0.00012$ 0.00012
Maxim 24 h

$ 0.0000894
$ 0.0000894$ 0.0000894

$ 0.00012
$ 0.00012$ 0.00012

$ 0.00509385059964004
$ 0.00509385059964004$ 0.00509385059964004

$ 0.000093508083463039
$ 0.000093508083463039$ 0.000093508083463039

-1.23%

+2.11%

-14.24%

-14.24%

Prețul în timp real pentru Simon the Gator (SIMON) este $ 0.0000964. În ultimele 24 de ore, tokenul SIMON a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0000894 și un maxim de $ 0.00012, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SIMON este $ 0.00509385059964004, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.000093508083463039.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SIMON s-a modificat cu -1.23% în decursul ultimei ore, cu +2.11% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.24% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Simon the Gator (SIMON)

No.3203

$ 62.35K
$ 62.35K$ 62.35K

$ 3.98K
$ 3.98K$ 3.98K

$ 66.52K
$ 66.52K$ 66.52K

646.75M
646.75M 646.75M

690,000,000
690,000,000 690,000,000

690,000,000
690,000,000 690,000,000

93.73%

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Simon the Gator este $ 62.35K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 3.98K. Oferta aflată în circulație pentru SIMON este 646.75M, cu o ofertă totală de 690000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 66.52K.

Istoric de preț pentru Simon the Gator (SIMON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Simon the Gator pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.000001992+2.11%
30 de zile$ -0.0000592-38.05%
60 de zile$ -0.0012816-93.01%
90 de zile$ -0.0009036-90.36%
Modificare de preț astăzi pentru Simon the Gator

Astăzi, SIMON a înregistrat o modificare de $ +0.000001992 (+2.11%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Simon the Gator

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0000592 (-38.05%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Simon the Gator

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, SIMON a văzut o modificare de $ -0.0012816 (-93.01%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Simon the Gator

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0009036 (-90.36%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Simon the Gator (SIMON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Simon the Gator.

Ce este Simon the Gator (SIMON)

Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.

Tokenul Simon the Gator este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Simon the Gator. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru SIMON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Simon the Gator pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Simon the Gator fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Simon the Gator (USD)

Ce valoare va avea Simon the Gator (SIMON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Simon the Gator (SIMON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Simon the Gator.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Simon the Gator!

Tokenomie pentru Simon the Gator (SIMON)

Înțelegerea tokenomică a Simon the Gator (SIMON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru SIMON!

Cum se cumpără Simon the Gator (SIMON)

Vrei să știi cum să cumperi Simon the Gator? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Simon the Gator cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Simon the Gator

Cât valorează Simon the Gator (SIMON) astăzi?
Prețul pe viu pentru SIMON în USD este 0.0000964 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru SIMON în USD?
Prețul actual pentru SIMON la USD este $ 0.0000964. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Simon the Gator?
Capitalizarea de piață pentru SIMON este $ 62.35K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru SIMON?
Ofertă aflată în circulație pentru SIMON este 646.75M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru SIMON?
SIMON a obținut un preț ATH de 0.00509385059964004 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru SIMON?
SIMON a avut un preț ATL de 0.000093508083463039 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru SIMON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru SIMON este $ 3.98K USD.
Va crește SIMON în acest an?
SIMON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru SIMON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:15:14 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Simon the Gator (SIMON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

