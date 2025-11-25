Ce este SIMON

Tokenomie pentru Simon the Gator (SIMON) Descoperă informații cheie despre Simon the Gator (SIMON), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Simon the Gator (SIMON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Simon the Gator (SIMON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 33.44K $ 33.44K $ 33.44K Ofertă totală: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Ofertă aflată în circulație: $ 646.75M $ 646.75M $ 646.75M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 35.67K $ 35.67K $ 35.67K Maxim dintotdeauna: $ 0.003649 $ 0.003649 $ 0.003649 Minim dintotdeauna: $ 0.000050063242743342 $ 0.000050063242743342 $ 0.000050063242743342 Preț curent: $ 0.0000517 $ 0.0000517 $ 0.0000517 Află mai mult despre prețul tokenului Simon the Gator (SIMON) Cumpără SIMON acum!

Informații despre Simon the Gator (SIMON) Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe. Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe. Pagină de internet oficială: https://simonthegator.com/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x2328434559f7dEc44373822cf68052de0d671B7f

Tokenomie pentru Simon the Gator (SIMON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Simon the Gator (SIMON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SIMON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SIMON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SIMON, explorează prețul în direct al tokenului SIMON!

Cum se cumpără SIMON Te interesează să adaugi Simon the Gator (SIMON) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SIMON, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SIMON pe MEXC! Istoric de preț pentru Simon the Gator (SIMON) Analiza istoricului de preț pentru SIMON ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SIMON! Predicție de preț pentru SIMON Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SIMON? Pagina noastră de predicție de preț pentru SIMON combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SIMON!

