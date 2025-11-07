Ce este ROVR Network (ROVR)

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

Predicție de preț pentru ROVR Network (USD)

Ce valoare va avea ROVR Network (ROVR) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale ROVR Network (ROVR) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru ROVR Network.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru ROVR Network!

Tokenomie pentru ROVR Network (ROVR)

Înțelegerea tokenomică a ROVR Network (ROVR) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ROVR!

Cum se cumpără ROVR Network (ROVR)

Vrei să știi cum să cumperi ROVR Network? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra ROVR Network cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

ROVR în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă ROVR Network

Pentru o înțelegere mai aprofundată a ROVR Network, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre ROVR Network Cât valorează ROVR Network (ROVR) astăzi? Prețul pe viu pentru ROVR în USD este 0.009463 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru ROVR în USD? $ 0.009463 . Care este capitalizarea de piață pentru ROVR Network? Capitalizarea de piață pentru ROVR este $ 2.04M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru ROVR? Ofertă aflată în circulație pentru ROVR este 215.29M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ROVR? ROVR a obținut un preț ATH de 0.021590040558154902 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ROVR? ROVR a avut un preț ATL de 0.008280267387340556 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru ROVR? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ROVR este $ 94.88K USD .

Actualizări importante din industrie pentru ROVR Network (ROVR)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

