Prețul în timp real pentru ROVR Network astăzi este 0.009463 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ROVR în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ROVR pe MEXC acum.

Preț în timp real pentru 1 ROVR în USD:

$0.009465
$0.009465$0.009465
+0.05%1D
USD
ROVR Network (ROVR) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:13:37 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru ROVR Network (ROVR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.009289
$ 0.009289$ 0.009289
Minim 24 h
$ 0.00947
$ 0.00947$ 0.00947
Maxim 24 h

$ 0.009289
$ 0.009289$ 0.009289

$ 0.00947
$ 0.00947$ 0.00947

$ 0.021590040558154902
$ 0.021590040558154902$ 0.021590040558154902

$ 0.008280267387340556
$ 0.008280267387340556$ 0.008280267387340556

-0.02%

+0.05%

+0.83%

+0.83%

Prețul în timp real pentru ROVR Network (ROVR) este $ 0.009463. În ultimele 24 de ore, tokenul ROVR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.009289 și un maxim de $ 0.00947, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ROVR este $ 0.021590040558154902, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.008280267387340556.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ROVR s-a modificat cu -0.02% în decursul ultimei ore, cu +0.05% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.83% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ROVR Network (ROVR)

No.1781

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

$ 94.88K
$ 94.88K$ 94.88K

$ 94.63M
$ 94.63M$ 94.63M

215.29M
215.29M 215.29M

9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876

9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876

2.15%

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru ROVR Network este $ 2.04M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 94.88K. Oferta aflată în circulație pentru ROVR este 215.29M, cu o ofertă totală de 9999998876. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 94.63M.

Istoric de preț pentru ROVR Network (ROVR) USD

Urmărește modificările de preț pentru ROVR Network pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.00000473+0.05%
30 de zile$ -0.002797-22.82%
60 de zile$ +0.004463+89.26%
90 de zile$ +0.004463+89.26%
Modificare de preț astăzi pentru ROVR Network

Astăzi, ROVR a înregistrat o modificare de $ +0.00000473 (+0.05%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru ROVR Network

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.002797 (-22.82%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru ROVR Network

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, ROVR a văzut o modificare de $ +0.004463 (+89.26%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru ROVR Network

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.004463 (+89.26%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru ROVR Network (ROVR)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru ROVR Network.

Ce este ROVR Network (ROVR)

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

Tokenul ROVR Network este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile ROVR Network. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru ROVR pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre ROVR Network pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare ROVR Network fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru ROVR Network (USD)

Ce valoare va avea ROVR Network (ROVR) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale ROVR Network (ROVR) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru ROVR Network.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru ROVR Network!

Tokenomie pentru ROVR Network (ROVR)

Înțelegerea tokenomică a ROVR Network (ROVR) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ROVR!

Cum se cumpără ROVR Network (ROVR)

Vrei să știi cum să cumperi ROVR Network? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra ROVR Network cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

ROVR în monede locale

1 ROVR Network(ROVR) în VND
249.018845
1 ROVR Network(ROVR) în AUD
A$0.01457302
1 ROVR Network(ROVR) în GBP
0.00719188
1 ROVR Network(ROVR) în EUR
0.00813818
1 ROVR Network(ROVR) în USD
$0.009463
1 ROVR Network(ROVR) în MYR
RM0.03955534
1 ROVR Network(ROVR) în TRY
0.39848693
1 ROVR Network(ROVR) în JPY
¥1.447839
1 ROVR Network(ROVR) în ARS
ARS$13.73431431
1 ROVR Network(ROVR) în RUB
0.76811171
1 ROVR Network(ROVR) în INR
0.83889495
1 ROVR Network(ROVR) în IDR
Rp157.71660358
1 ROVR Network(ROVR) în PHP
0.558317
1 ROVR Network(ROVR) în EGP
￡E.0.44750527
1 ROVR Network(ROVR) în BRL
R$0.05062705
1 ROVR Network(ROVR) în CAD
C$0.01334283
1 ROVR Network(ROVR) în BDT
1.15458063
1 ROVR Network(ROVR) în NGN
13.61574292
1 ROVR Network(ROVR) în COP
$36.11828377
1 ROVR Network(ROVR) în ZAR
R.0.1646562
1 ROVR Network(ROVR) în UAH
0.39801378
1 ROVR Network(ROVR) în TZS
T.Sh.23.250591
1 ROVR Network(ROVR) în VES
Bs2.110249
1 ROVR Network(ROVR) în CLP
$8.923609
1 ROVR Network(ROVR) în PKR
Rs2.67462232
1 ROVR Network(ROVR) în KZT
4.97782189
1 ROVR Network(ROVR) în THB
฿0.3066012
1 ROVR Network(ROVR) în TWD
NT$0.29344763
1 ROVR Network(ROVR) în AED
د.إ0.03472921
1 ROVR Network(ROVR) în CHF
Fr0.0075704
1 ROVR Network(ROVR) în HKD
HK$0.07352751
1 ROVR Network(ROVR) în AMD
֏3.6186512
1 ROVR Network(ROVR) în MAD
.د.م0.08810053
1 ROVR Network(ROVR) în MXN
$0.17639032
1 ROVR Network(ROVR) în SAR
ريال0.03548625
1 ROVR Network(ROVR) în ETB
Br1.45247587
1 ROVR Network(ROVR) în KES
KSh1.22205182
1 ROVR Network(ROVR) în JOD
د.أ0.006709267
1 ROVR Network(ROVR) în PLN
0.03482384
1 ROVR Network(ROVR) în RON
лв0.0416372
1 ROVR Network(ROVR) în SEK
kr0.09075017
1 ROVR Network(ROVR) în BGN
лв0.01599247
1 ROVR Network(ROVR) în HUF
Ft3.17124056
1 ROVR Network(ROVR) în CZK
0.19957467
1 ROVR Network(ROVR) în KWD
د.ك0.002895678
1 ROVR Network(ROVR) în ILS
0.03094401
1 ROVR Network(ROVR) în BOB
Bs0.0652947
1 ROVR Network(ROVR) în AZN
0.0160871
1 ROVR Network(ROVR) în TJS
SM0.08724886
1 ROVR Network(ROVR) în GEL
0.02564473
1 ROVR Network(ROVR) în AOA
Kz8.6340412
1 ROVR Network(ROVR) în BHD
.د.ب0.003558088
1 ROVR Network(ROVR) în BMD
$0.009463
1 ROVR Network(ROVR) în DKK
kr0.06122561
1 ROVR Network(ROVR) în HNL
L0.24868764
1 ROVR Network(ROVR) în MUR
0.435298
1 ROVR Network(ROVR) în NAD
$0.16437231
1 ROVR Network(ROVR) în NOK
kr0.09671186
1 ROVR Network(ROVR) în NZD
$0.01674951
1 ROVR Network(ROVR) în PAB
B/.0.009463
1 ROVR Network(ROVR) în PGK
K0.04040701
1 ROVR Network(ROVR) în QAR
ر.ق0.03444532
1 ROVR Network(ROVR) în RSD
дин.0.96200858
1 ROVR Network(ROVR) în UZS
soʻm112.65474388
1 ROVR Network(ROVR) în ALL
L0.79366181
1 ROVR Network(ROVR) în ANG
ƒ0.01693877
1 ROVR Network(ROVR) în AWG
ƒ0.0170334
1 ROVR Network(ROVR) în BBD
$0.018926
1 ROVR Network(ROVR) în BAM
KM0.01599247
1 ROVR Network(ROVR) în BIF
Fr27.906387
1 ROVR Network(ROVR) în BND
$0.0123019
1 ROVR Network(ROVR) în BSD
$0.009463
1 ROVR Network(ROVR) în JMD
$1.51739205
1 ROVR Network(ROVR) în KHR
38.00397578
1 ROVR Network(ROVR) în KMF
Fr4.031238
1 ROVR Network(ROVR) în LAK
205.71738719
1 ROVR Network(ROVR) în LKR
රු2.88498481
1 ROVR Network(ROVR) în MDL
L0.16191193
1 ROVR Network(ROVR) în MGA
Ar42.6260835
1 ROVR Network(ROVR) în MOP
P0.075704
1 ROVR Network(ROVR) în MVR
0.1457302
1 ROVR Network(ROVR) în MWK
MK16.4003253
1 ROVR Network(ROVR) în MZN
MT0.60515885
1 ROVR Network(ROVR) în NPR
रु1.3409071
1 ROVR Network(ROVR) în PYG
67.111596
1 ROVR Network(ROVR) în RWF
Fr13.749739
1 ROVR Network(ROVR) în SBD
$0.07778586
1 ROVR Network(ROVR) în SCR
0.13002162
1 ROVR Network(ROVR) în SRD
$0.3643255
1 ROVR Network(ROVR) în SVC
$0.08270662
1 ROVR Network(ROVR) în SZL
L0.16418305
1 ROVR Network(ROVR) în TMT
m0.0331205
1 ROVR Network(ROVR) în TND
د.ت0.028001017
1 ROVR Network(ROVR) în TTD
$0.06406451
1 ROVR Network(ROVR) în UGX
Sh33.082648
1 ROVR Network(ROVR) în XAF
Fr5.374984
1 ROVR Network(ROVR) în XCD
$0.0255501
1 ROVR Network(ROVR) în XOF
Fr5.374984
1 ROVR Network(ROVR) în XPF
Fr0.974689
1 ROVR Network(ROVR) în BWP
P0.12727735
1 ROVR Network(ROVR) în BZD
$0.01902063
1 ROVR Network(ROVR) în CVE
$0.90541984
1 ROVR Network(ROVR) în DJF
Fr1.684414
1 ROVR Network(ROVR) în DOP
$0.60866016
1 ROVR Network(ROVR) în DZD
د.ج1.2368141
1 ROVR Network(ROVR) în FJD
$0.02157564
1 ROVR Network(ROVR) în GNF
Fr82.280785
1 ROVR Network(ROVR) în GTQ
Q0.07248658
1 ROVR Network(ROVR) în GYD
$1.97928108
1 ROVR Network(ROVR) în ISK
kr1.192338

Pentru o înțelegere mai aprofundată a ROVR Network, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web ROVR Network oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre ROVR Network

Cât valorează ROVR Network (ROVR) astăzi?
Prețul pe viu pentru ROVR în USD este 0.009463 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru ROVR în USD?
Prețul actual pentru ROVR la USD este $ 0.009463. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru ROVR Network?
Capitalizarea de piață pentru ROVR este $ 2.04M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru ROVR?
Ofertă aflată în circulație pentru ROVR este 215.29M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ROVR?
ROVR a obținut un preț ATH de 0.021590040558154902 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ROVR?
ROVR a avut un preț ATL de 0.008280267387340556 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru ROVR?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ROVR este $ 94.88K USD.
Va crește ROVR în acest an?
ROVR ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ROVR pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:13:37 (UTC+8)

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

