BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru RICE AI astăzi este 0.04131 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru RICE în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru RICE pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru RICE AI astăzi este 0.04131 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru RICE în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru RICE pe MEXC acum.

Mai multe despre RICE

Informații de preț pentru RICE

Ce este RICE

Carte albă pentru RICE

Pagina oficială pentru RICE

Tokenomie pentru RICE

Prognoza prețurilor pentru RICE

Istoric RICE

Ghid de cumpărare RICE

Convertor valutar RICE în fiduciar

RICE Spot

Contracte la termenRICE USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo RICE AI

Pret RICE AI (RICE)

Preț în timp real pentru 1 RICE în USD:

$0.0413
$0.0413$0.0413
-1.80%1D
USD
RICE AI (RICE) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:13:01 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru RICE AI (RICE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0267
$ 0.0267$ 0.0267
Minim 24 h
$ 0.062
$ 0.062$ 0.062
Maxim 24 h

$ 0.0267
$ 0.0267$ 0.0267

$ 0.062
$ 0.062$ 0.062

--
----

--
----

-7.42%

-1.79%

-26.80%

-26.80%

Prețul în timp real pentru RICE AI (RICE) este $ 0.04131. În ultimele 24 de ore, tokenul RICE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0267 și un maxim de $ 0.062, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RICE este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RICE s-a modificat cu -7.42% în decursul ultimei ore, cu -1.79% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.80% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața RICE AI (RICE)

--
----

$ 148.90K
$ 148.90K$ 148.90K

$ 41.31M
$ 41.31M$ 41.31M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru RICE AI este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 148.90K. Oferta aflată în circulație pentru RICE este --, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 41.31M.

Istoric de preț pentru RICE AI (RICE) USD

Urmărește modificările de preț pentru RICE AI pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.000757-1.79%
30 de zile$ -0.04742-53.45%
60 de zile$ -0.07882-65.62%
90 de zile$ +0.03631+726.20%
Modificare de preț astăzi pentru RICE AI

Astăzi, RICE a înregistrat o modificare de $ -0.000757 (-1.79%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru RICE AI

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.04742 (-53.45%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru RICE AI

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, RICE a văzut o modificare de $ -0.07882 (-65.62%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru RICE AI

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.03631 (+726.20%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru RICE AI (RICE)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru RICE AI.

Ce este RICE AI (RICE)

RICE AI is a platform for crowdsourced robotics data collection. It enables teleoperators to remotely control robots and gather data from robot vision, joint movements, and force measurements. Teleoperators can use webcams with skeleton detection, joysticks, VR controllers, or teleoperation rigs, earning token rewards based on the device's dexterity.

Tokenul RICE AI este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile RICE AI. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru RICE pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre RICE AI pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare RICE AI fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru RICE AI (USD)

Ce valoare va avea RICE AI (RICE) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale RICE AI (RICE) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru RICE AI.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru RICE AI!

Tokenomie pentru RICE AI (RICE)

Înțelegerea tokenomică a RICE AI (RICE) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru RICE!

Cum se cumpără RICE AI (RICE)

Vrei să știi cum să cumperi RICE AI? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra RICE AI cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

RICE în monede locale

1 RICE AI(RICE) în VND
1,087.07265
1 RICE AI(RICE) în AUD
A$0.0636174
1 RICE AI(RICE) în GBP
0.0313956
1 RICE AI(RICE) în EUR
0.0355266
1 RICE AI(RICE) în USD
$0.04131
1 RICE AI(RICE) în MYR
RM0.1726758
1 RICE AI(RICE) în TRY
1.7395641
1 RICE AI(RICE) în JPY
¥6.32043
1 RICE AI(RICE) în ARS
ARS$59.9560947
1 RICE AI(RICE) în RUB
3.3531327
1 RICE AI(RICE) în INR
3.6621315
1 RICE AI(RICE) în IDR
Rp688.4997246
1 RICE AI(RICE) în PHP
2.43729
1 RICE AI(RICE) în EGP
￡E.1.9535499
1 RICE AI(RICE) în BRL
R$0.2210085
1 RICE AI(RICE) în CAD
C$0.0582471
1 RICE AI(RICE) în BDT
5.0402331
1 RICE AI(RICE) în NGN
59.4384804
1 RICE AI(RICE) în COP
$157.6715949
1 RICE AI(RICE) în ZAR
R.0.718794
1 RICE AI(RICE) în UAH
1.7374986
1 RICE AI(RICE) în TZS
T.Sh.101.49867
1 RICE AI(RICE) în VES
Bs9.21213
1 RICE AI(RICE) în CLP
$38.95533
1 RICE AI(RICE) în PKR
Rs11.6758584
1 RICE AI(RICE) în KZT
21.7302993
1 RICE AI(RICE) în THB
฿1.338444
1 RICE AI(RICE) în TWD
NT$1.2810231
1 RICE AI(RICE) în AED
د.إ0.1516077
1 RICE AI(RICE) în CHF
Fr0.033048
1 RICE AI(RICE) în HKD
HK$0.3209787
1 RICE AI(RICE) în AMD
֏15.796944
1 RICE AI(RICE) în MAD
.د.م0.3845961
1 RICE AI(RICE) în MXN
$0.7700184
1 RICE AI(RICE) în SAR
ريال0.1549125
1 RICE AI(RICE) în ETB
Br6.3406719
1 RICE AI(RICE) în KES
KSh5.3347734
1 RICE AI(RICE) în JOD
د.أ0.02928879
1 RICE AI(RICE) în PLN
0.1520208
1 RICE AI(RICE) în RON
лв0.181764
1 RICE AI(RICE) în SEK
kr0.3961629
1 RICE AI(RICE) în BGN
лв0.0698139
1 RICE AI(RICE) în HUF
Ft13.8438072
1 RICE AI(RICE) în CZK
0.8712279
1 RICE AI(RICE) în KWD
د.ك0.01264086
1 RICE AI(RICE) în ILS
0.1350837
1 RICE AI(RICE) în BOB
Bs0.285039
1 RICE AI(RICE) în AZN
0.070227
1 RICE AI(RICE) în TJS
SM0.3808782
1 RICE AI(RICE) în GEL
0.1119501
1 RICE AI(RICE) în AOA
Kz37.691244
1 RICE AI(RICE) în BHD
.د.ب0.01553256
1 RICE AI(RICE) în BMD
$0.04131
1 RICE AI(RICE) în DKK
kr0.2672757
1 RICE AI(RICE) în HNL
L1.0856268
1 RICE AI(RICE) în MUR
1.90026
1 RICE AI(RICE) în NAD
$0.7175547
1 RICE AI(RICE) în NOK
kr0.4221882
1 RICE AI(RICE) în NZD
$0.0731187
1 RICE AI(RICE) în PAB
B/.0.04131
1 RICE AI(RICE) în PGK
K0.1763937
1 RICE AI(RICE) în QAR
ر.ق0.1503684
1 RICE AI(RICE) în RSD
дин.4.1979222
1 RICE AI(RICE) în UZS
soʻm491.7856356
1 RICE AI(RICE) în ALL
L3.4646697
1 RICE AI(RICE) în ANG
ƒ0.0739449
1 RICE AI(RICE) în AWG
ƒ0.074358
1 RICE AI(RICE) în BBD
$0.08262
1 RICE AI(RICE) în BAM
KM0.0698139
1 RICE AI(RICE) în BIF
Fr121.82319
1 RICE AI(RICE) în BND
$0.053703
1 RICE AI(RICE) în BSD
$0.04131
1 RICE AI(RICE) în JMD
$6.6240585
1 RICE AI(RICE) în KHR
165.9034386
1 RICE AI(RICE) în KMF
Fr17.59806
1 RICE AI(RICE) în LAK
898.0434603
1 RICE AI(RICE) în LKR
රු12.5941797
1 RICE AI(RICE) în MDL
L0.7068141
1 RICE AI(RICE) în MGA
Ar186.080895
1 RICE AI(RICE) în MOP
P0.33048
1 RICE AI(RICE) în MVR
0.636174
1 RICE AI(RICE) în MWK
MK71.594361
1 RICE AI(RICE) în MZN
MT2.6417745
1 RICE AI(RICE) în NPR
रु5.853627
1 RICE AI(RICE) în PYG
292.97052
1 RICE AI(RICE) în RWF
Fr60.02343
1 RICE AI(RICE) în SBD
$0.3395682
1 RICE AI(RICE) în SCR
0.5675994
1 RICE AI(RICE) în SRD
$1.590435
1 RICE AI(RICE) în SVC
$0.3610494
1 RICE AI(RICE) în SZL
L0.7167285
1 RICE AI(RICE) în TMT
m0.144585
1 RICE AI(RICE) în TND
د.ت0.12223629
1 RICE AI(RICE) în TTD
$0.2796687
1 RICE AI(RICE) în UGX
Sh144.41976
1 RICE AI(RICE) în XAF
Fr23.46408
1 RICE AI(RICE) în XCD
$0.111537
1 RICE AI(RICE) în XOF
Fr23.46408
1 RICE AI(RICE) în XPF
Fr4.25493
1 RICE AI(RICE) în BWP
P0.5556195
1 RICE AI(RICE) în BZD
$0.0830331
1 RICE AI(RICE) în CVE
$3.9525408
1 RICE AI(RICE) în DJF
Fr7.35318
1 RICE AI(RICE) în DOP
$2.6570592
1 RICE AI(RICE) în DZD
د.ج5.399217
1 RICE AI(RICE) în FJD
$0.0941868
1 RICE AI(RICE) în GNF
Fr359.19045
1 RICE AI(RICE) în GTQ
Q0.3164346
1 RICE AI(RICE) în GYD
$8.6403996
1 RICE AI(RICE) în ISK
kr5.20506

Resursă RICE AI

Pentru o înțelegere mai aprofundată a RICE AI, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web RICE AI oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre RICE AI

Cât valorează RICE AI (RICE) astăzi?
Prețul pe viu pentru RICE în USD este 0.04131 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru RICE în USD?
Prețul actual pentru RICE la USD este $ 0.04131. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru RICE AI?
Capitalizarea de piață pentru RICE este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru RICE?
Ofertă aflată în circulație pentru RICE este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru RICE?
RICE a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru RICE?
RICE a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru RICE?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru RICE este $ 148.90K USD.
Va crește RICE în acest an?
RICE ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru RICE pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:13:01 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru RICE AI (RICE)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator RICE în USD

Sumă

RICE
RICE
USD
USD

1 RICE = 0.04131 USD

Tranzacționează RICE

RICE/USDT
$0.0413
$0.0413$0.0413
-1.11%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,906.88
$101,906.88$101,906.88

-0.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,296.71
$3,296.71$3,296.71

-0.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.92
$155.92$155.92

0.00%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.86
$1,480.86$1,480.86

0.00%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,906.88
$101,906.88$101,906.88

-0.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,296.71
$3,296.71$3,296.71

-0.09%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2381
$2.2381$2.2381

+0.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.92
$155.92$155.92

0.00%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0125
$1.0125$1.0125

-0.35%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1314
$0.1314$0.1314

+162.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004367
$0.0004367$0.0004367

+191.13%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.040088
$0.040088$0.040088

+3,908.80%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.582
$4.582$4.582

+358.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000002565
$0.000002565$0.000002565

+135.10%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1314
$0.1314$0.1314

+162.80%

Logo LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0.00000000003366
$0.00000000003366$0.00000000003366

+118.28%