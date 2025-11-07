BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Qualcomm astăzi este 172.77 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru QCOMON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru QCOMON pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Qualcomm astăzi este 172.77 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru QCOMON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru QCOMON pe MEXC acum.

Mai multe despre QCOMON

Informații de preț pentru QCOMON

Ce este QCOMON

Pagina oficială pentru QCOMON

Tokenomie pentru QCOMON

Prognoza prețurilor pentru QCOMON

Istoric QCOMON

Ghid de cumpărare QCOMON

Convertor valutar QCOMON în fiduciar

QCOMON Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Qualcomm

Pret Qualcomm (QCOMON)

Preț în timp real pentru 1 QCOMON în USD:

$172.76
$172.76$172.76
-0.08%1D
USD
Qualcomm (QCOMON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:11:29 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Qualcomm (QCOMON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 172.34
$ 172.34$ 172.34
Minim 24 h
$ 184.16
$ 184.16$ 184.16
Maxim 24 h

$ 172.34
$ 172.34$ 172.34

$ 184.16
$ 184.16$ 184.16

$ 204.5997025830302
$ 204.5997025830302$ 204.5997025830302

$ 153.0239195419269
$ 153.0239195419269$ 153.0239195419269

-2.21%

-0.08%

-3.87%

-3.87%

Prețul în timp real pentru Qualcomm (QCOMON) este $ 172.77. În ultimele 24 de ore, tokenul QCOMON a fost tranzacționat între un minim de $ 172.34 și un maxim de $ 184.16, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru QCOMON este $ 204.5997025830302, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 153.0239195419269.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, QCOMON s-a modificat cu -2.21% în decursul ultimei ore, cu -0.08% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.87% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Qualcomm (QCOMON)

No.2199

$ 836.88K
$ 836.88K$ 836.88K

$ 59.93K
$ 59.93K$ 59.93K

$ 836.88K
$ 836.88K$ 836.88K

4.84K
4.84K 4.84K

4,843.89333911
4,843.89333911 4,843.89333911

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Qualcomm este $ 836.88K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 59.93K. Oferta aflată în circulație pentru QCOMON este 4.84K, cu o ofertă totală de 4843.89333911. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 836.88K.

Istoric de preț pentru Qualcomm (QCOMON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Qualcomm pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.1383-0.08%
30 de zile$ +5.56+3.32%
60 de zile$ +72.77+72.77%
90 de zile$ +72.77+72.77%
Modificare de preț astăzi pentru Qualcomm

Astăzi, QCOMON a înregistrat o modificare de $ -0.1383 (-0.08%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Qualcomm

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +5.56 (+3.32%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Qualcomm

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, QCOMON a văzut o modificare de $ +72.77 (+72.77%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Qualcomm

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +72.77 (+72.77%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Qualcomm (QCOMON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Qualcomm.

Ce este Qualcomm (QCOMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Qualcomm este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Qualcomm. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru QCOMON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Qualcomm pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Qualcomm fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Qualcomm (USD)

Ce valoare va avea Qualcomm (QCOMON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Qualcomm (QCOMON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Qualcomm.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Qualcomm!

Tokenomie pentru Qualcomm (QCOMON)

Înțelegerea tokenomică a Qualcomm (QCOMON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru QCOMON!

Cum se cumpără Qualcomm (QCOMON)

Vrei să știi cum să cumperi Qualcomm? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Qualcomm cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

QCOMON în monede locale

1 Qualcomm(QCOMON) în VND
4,546,442.55
1 Qualcomm(QCOMON) în AUD
A$266.0658
1 Qualcomm(QCOMON) în GBP
131.3052
1 Qualcomm(QCOMON) în EUR
148.5822
1 Qualcomm(QCOMON) în USD
$172.77
1 Qualcomm(QCOMON) în MYR
RM722.1786
1 Qualcomm(QCOMON) în TRY
7,277.0724
1 Qualcomm(QCOMON) în JPY
¥26,433.81
1 Qualcomm(QCOMON) în ARS
ARS$250,753.1949
1 Qualcomm(QCOMON) în RUB
14,023.7409
1 Qualcomm(QCOMON) în INR
15,316.0605
1 Qualcomm(QCOMON) în IDR
Rp2,879,498.8482
1 Qualcomm(QCOMON) în PHP
10,186.5192
1 Qualcomm(QCOMON) în EGP
￡E.8,170.2933
1 Qualcomm(QCOMON) în BRL
R$924.3195
1 Qualcomm(QCOMON) în CAD
C$243.6057
1 Qualcomm(QCOMON) în BDT
21,079.6677
1 Qualcomm(QCOMON) în NGN
248,588.3868
1 Qualcomm(QCOMON) în COP
$659,426.8083
1 Qualcomm(QCOMON) în ZAR
R.3,006.198
1 Qualcomm(QCOMON) în UAH
7,266.7062
1 Qualcomm(QCOMON) în TZS
T.Sh.424,495.89
1 Qualcomm(QCOMON) în VES
Bs38,527.71
1 Qualcomm(QCOMON) în CLP
$162,922.11
1 Qualcomm(QCOMON) în PKR
Rs48,831.7128
1 Qualcomm(QCOMON) în KZT
90,882.2031
1 Qualcomm(QCOMON) în THB
฿5,601.2034
1 Qualcomm(QCOMON) în TWD
NT$5,354.1423
1 Qualcomm(QCOMON) în AED
د.إ634.0659
1 Qualcomm(QCOMON) în CHF
Fr138.216
1 Qualcomm(QCOMON) în HKD
HK$1,342.4229
1 Qualcomm(QCOMON) în AMD
֏66,067.248
1 Qualcomm(QCOMON) în MAD
.د.م1,608.4887
1 Qualcomm(QCOMON) în MXN
$3,222.1605
1 Qualcomm(QCOMON) în SAR
ريال647.8875
1 Qualcomm(QCOMON) în ETB
Br26,518.4673
1 Qualcomm(QCOMON) în KES
KSh22,311.5178
1 Qualcomm(QCOMON) în JOD
د.أ122.49393
1 Qualcomm(QCOMON) în PLN
635.7936
1 Qualcomm(QCOMON) în RON
лв760.188
1 Qualcomm(QCOMON) în SEK
kr1,656.8643
1 Qualcomm(QCOMON) în BGN
лв291.9813
1 Qualcomm(QCOMON) în HUF
Ft57,877.95
1 Qualcomm(QCOMON) în CZK
3,643.7193
1 Qualcomm(QCOMON) în KWD
د.ك53.04039
1 Qualcomm(QCOMON) în ILS
564.9579
1 Qualcomm(QCOMON) în BOB
Bs1,192.113
1 Qualcomm(QCOMON) în AZN
293.709
1 Qualcomm(QCOMON) în TJS
SM1,592.9394
1 Qualcomm(QCOMON) în GEL
468.2067
1 Qualcomm(QCOMON) în AOA
Kz157,635.348
1 Qualcomm(QCOMON) în BHD
.د.ب64.96152
1 Qualcomm(QCOMON) în BMD
$172.77
1 Qualcomm(QCOMON) în DKK
kr1,117.8219
1 Qualcomm(QCOMON) în HNL
L4,540.3956
1 Qualcomm(QCOMON) în MUR
7,947.42
1 Qualcomm(QCOMON) în NAD
$3,001.0149
1 Qualcomm(QCOMON) în NOK
kr1,765.7094
1 Qualcomm(QCOMON) în NZD
$305.8029
1 Qualcomm(QCOMON) în PAB
B/.172.77
1 Qualcomm(QCOMON) în PGK
K737.7279
1 Qualcomm(QCOMON) în QAR
ر.ق628.8828
1 Qualcomm(QCOMON) în RSD
дин.17,556.8874
1 Qualcomm(QCOMON) în UZS
soʻm2,056,785.3852
1 Qualcomm(QCOMON) în ALL
L14,490.2199
1 Qualcomm(QCOMON) în ANG
ƒ309.2583
1 Qualcomm(QCOMON) în AWG
ƒ310.986
1 Qualcomm(QCOMON) în BBD
$345.54
1 Qualcomm(QCOMON) în BAM
KM291.9813
1 Qualcomm(QCOMON) în BIF
Fr509,498.73
1 Qualcomm(QCOMON) în BND
$224.601
1 Qualcomm(QCOMON) în BSD
$172.77
1 Qualcomm(QCOMON) în JMD
$27,703.6695
1 Qualcomm(QCOMON) în KHR
693,854.6862
1 Qualcomm(QCOMON) în KMF
Fr73,600.02
1 Qualcomm(QCOMON) în LAK
3,755,869.4901
1 Qualcomm(QCOMON) în LKR
රු52,672.3899
1 Qualcomm(QCOMON) în MDL
L2,956.0947
1 Qualcomm(QCOMON) în MGA
Ar778,242.465
1 Qualcomm(QCOMON) în MOP
P1,382.16
1 Qualcomm(QCOMON) în MVR
2,660.658
1 Qualcomm(QCOMON) în MWK
MK299,427.687
1 Qualcomm(QCOMON) în MZN
MT11,048.6415
1 Qualcomm(QCOMON) în NPR
रु24,481.509
1 Qualcomm(QCOMON) în PYG
1,225,284.84
1 Qualcomm(QCOMON) în RWF
Fr251,034.81
1 Qualcomm(QCOMON) în SBD
$1,420.1694
1 Qualcomm(QCOMON) în SCR
2,373.8598
1 Qualcomm(QCOMON) în SRD
$6,651.645
1 Qualcomm(QCOMON) în SVC
$1,510.0098
1 Qualcomm(QCOMON) în SZL
L2,997.5595
1 Qualcomm(QCOMON) în TMT
m604.695
1 Qualcomm(QCOMON) în TND
د.ت511.22643
1 Qualcomm(QCOMON) în TTD
$1,169.6529
1 Qualcomm(QCOMON) în UGX
Sh604,003.92
1 Qualcomm(QCOMON) în XAF
Fr98,133.36
1 Qualcomm(QCOMON) în XCD
$466.479
1 Qualcomm(QCOMON) în XOF
Fr98,133.36
1 Qualcomm(QCOMON) în XPF
Fr17,795.31
1 Qualcomm(QCOMON) în BWP
P2,323.7565
1 Qualcomm(QCOMON) în BZD
$347.2677
1 Qualcomm(QCOMON) în CVE
$16,530.6336
1 Qualcomm(QCOMON) în DJF
Fr30,753.06
1 Qualcomm(QCOMON) în DOP
$11,112.5664
1 Qualcomm(QCOMON) în DZD
د.ج22,581.039
1 Qualcomm(QCOMON) în FJD
$393.9156
1 Qualcomm(QCOMON) în GNF
Fr1,502,235.15
1 Qualcomm(QCOMON) în GTQ
Q1,323.4182
1 Qualcomm(QCOMON) în GYD
$36,136.5732
1 Qualcomm(QCOMON) în ISK
kr21,769.02

Resursă Qualcomm

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Qualcomm, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Qualcomm oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Qualcomm

Cât valorează Qualcomm (QCOMON) astăzi?
Prețul pe viu pentru QCOMON în USD este 172.77 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru QCOMON în USD?
Prețul actual pentru QCOMON la USD este $ 172.77. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Qualcomm?
Capitalizarea de piață pentru QCOMON este $ 836.88K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru QCOMON?
Ofertă aflată în circulație pentru QCOMON este 4.84K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru QCOMON?
QCOMON a obținut un preț ATH de 204.5997025830302 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru QCOMON?
QCOMON a avut un preț ATL de 153.0239195419269 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru QCOMON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru QCOMON este $ 59.93K USD.
Va crește QCOMON în acest an?
QCOMON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru QCOMON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:11:29 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Qualcomm (QCOMON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator QCOMON în USD

Sumă

QCOMON
QCOMON
USD
USD

1 QCOMON = 172.77 USD

Tranzacționează QCOMON

QCOMON/USDT
$172.76
$172.76$172.76
-0.05%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,949.00
$101,949.00$101,949.00

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,300.95
$3,300.95$3,300.95

+0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.03
$156.03$156.03

+0.07%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.82
$1,480.82$1,480.82

0.00%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,949.00
$101,949.00$101,949.00

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,300.95
$3,300.95$3,300.95

+0.03%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2374
$2.2374$2.2374

+0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.03
$156.03$156.03

+0.07%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0141
$1.0141$1.0141

-0.19%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1334
$0.1334$0.1334

+166.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004369
$0.0004369$0.0004369

+191.26%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.041172
$0.041172$0.041172

+4,017.20%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.579
$4.579$4.579

+357.90%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000003325
$0.000003325$0.000003325

+204.76%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1334
$0.1334$0.1334

+166.80%

Logo LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0.00000000002576
$0.00000000002576$0.00000000002576

+67.05%