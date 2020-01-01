Tokenomie pentru PONGO (PONGO) Descoperă informații cheie despre PONGO (PONGO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PONGO (PONGO) Pongo isn't just any skunk—he's a warrior born in the meme coin trenches, where countless tokens rise and fall in the blink of an eye. Born with black and white fur, Pongo wears his colors with pride, symbolizing his loyalty to XRP and his mission to unite meme coins under one flag. For Pongo, the XRP blockchain isn't just a platform—it's his battleground, and he's ready to lead the meme coin revolution. Pagină de internet oficială: https://pongoxrp.com/ Explorator de blocuri: https://xrpscan.com/account/504F4E474F000000000000000000000000000000.rwCq6TENSo3Hh9LKipXnLaxaeXBXKubqki

Tokenomie și analiză de preț pentru PONGO (PONGO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PONGO (PONGO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 273.80K $ 273.80K $ 273.80K Ofertă totală: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Ofertă aflată în circulație: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 273.80K $ 273.80K $ 273.80K Maxim dintotdeauna: $ 0.0000001982 $ 0.0000001982 $ 0.0000001982 Minim dintotdeauna: $ 0.00000000590108406 $ 0.00000000590108406 $ 0.00000000590108406 Preț curent: $ 0.000000002738 $ 0.000000002738 $ 0.000000002738 Află mai mult despre prețul tokenului PONGO (PONGO)

Tokenomie pentru PONGO (PONGO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PONGO (PONGO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PONGO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PONGO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PONGO, explorează prețul în direct al tokenului PONGO!

