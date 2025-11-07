BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Palantir astăzi este 180.04 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru PLTRON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru PLTRON pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Palantir astăzi este 180.04 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru PLTRON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru PLTRON pe MEXC acum.

Mai multe despre PLTRON

Informații de preț pentru PLTRON

Ce este PLTRON

Pagina oficială pentru PLTRON

Tokenomie pentru PLTRON

Prognoza prețurilor pentru PLTRON

Istoric PLTRON

Ghid de cumpărare PLTRON

Convertor valutar PLTRON în fiduciar

PLTRON Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Palantir

Pret Palantir (PLTRON)

Preț în timp real pentru 1 PLTRON în USD:

$179.98
$179.98$179.98
+0.60%1D
USD
Palantir (PLTRON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:10:00 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Palantir (PLTRON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 178.89
$ 178.89$ 178.89
Minim 24 h
$ 190.87
$ 190.87$ 190.87
Maxim 24 h

$ 178.89
$ 178.89$ 178.89

$ 190.87
$ 190.87$ 190.87

$ 215.93806231164194
$ 215.93806231164194$ 215.93806231164194

$ 148.01003259450354
$ 148.01003259450354$ 148.01003259450354

-2.19%

+0.60%

-9.40%

-9.40%

Prețul în timp real pentru Palantir (PLTRON) este $ 180.04. În ultimele 24 de ore, tokenul PLTRON a fost tranzacționat între un minim de $ 178.89 și un maxim de $ 190.87, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PLTRON este $ 215.93806231164194, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 148.01003259450354.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PLTRON s-a modificat cu -2.19% în decursul ultimei ore, cu +0.60% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.40% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Palantir (PLTRON)

No.2312

$ 658.18K
$ 658.18K$ 658.18K

$ 65.86K
$ 65.86K$ 65.86K

$ 658.18K
$ 658.18K$ 658.18K

3.66K
3.66K 3.66K

3,655.74746445
3,655.74746445 3,655.74746445

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Palantir este $ 658.18K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 65.86K. Oferta aflată în circulație pentru PLTRON este 3.66K, cu o ofertă totală de 3655.74746445. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 658.18K.

Istoric de preț pentru Palantir (PLTRON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Palantir pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +1.0734+0.60%
30 de zile$ -4.02-2.19%
60 de zile$ +80.04+80.04%
90 de zile$ +80.04+80.04%
Modificare de preț astăzi pentru Palantir

Astăzi, PLTRON a înregistrat o modificare de $ +1.0734 (+0.60%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Palantir

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -4.02 (-2.19%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Palantir

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, PLTRON a văzut o modificare de $ +80.04 (+80.04%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Palantir

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +80.04 (+80.04%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Palantir (PLTRON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Palantir.

Ce este Palantir (PLTRON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Palantir este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Palantir. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru PLTRON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Palantir pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Palantir fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Palantir (USD)

Ce valoare va avea Palantir (PLTRON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Palantir (PLTRON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Palantir.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Palantir!

Tokenomie pentru Palantir (PLTRON)

Înțelegerea tokenomică a Palantir (PLTRON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru PLTRON!

Cum se cumpără Palantir (PLTRON)

Vrei să știi cum să cumperi Palantir? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Palantir cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

PLTRON în monede locale

1 Palantir(PLTRON) în VND
4,737,752.6
1 Palantir(PLTRON) în AUD
A$277.2616
1 Palantir(PLTRON) în GBP
136.8304
1 Palantir(PLTRON) în EUR
154.8344
1 Palantir(PLTRON) în USD
$180.04
1 Palantir(PLTRON) în MYR
RM752.5672
1 Palantir(PLTRON) în TRY
7,583.2848
1 Palantir(PLTRON) în JPY
¥27,546.12
1 Palantir(PLTRON) în ARS
ARS$261,304.6548
1 Palantir(PLTRON) în RUB
14,612.0464
1 Palantir(PLTRON) în INR
15,960.546
1 Palantir(PLTRON) în IDR
Rp3,000,665.4664
1 Palantir(PLTRON) în PHP
10,615.1584
1 Palantir(PLTRON) în EGP
￡E.8,514.0916
1 Palantir(PLTRON) în BRL
R$965.0144
1 Palantir(PLTRON) în CAD
C$253.8564
1 Palantir(PLTRON) în BDT
21,966.6804
1 Palantir(PLTRON) în NGN
259,048.7536
1 Palantir(PLTRON) în COP
$687,174.8716
1 Palantir(PLTRON) în ZAR
R.3,132.696
1 Palantir(PLTRON) în UAH
7,572.4824
1 Palantir(PLTRON) în TZS
T.Sh.442,358.28
1 Palantir(PLTRON) în VES
Bs40,148.92
1 Palantir(PLTRON) în CLP
$169,777.72
1 Palantir(PLTRON) în PKR
Rs50,886.5056
1 Palantir(PLTRON) în KZT
94,706.4412
1 Palantir(PLTRON) în THB
฿5,836.8968
1 Palantir(PLTRON) în TWD
NT$5,579.4396
1 Palantir(PLTRON) în AED
د.إ660.7468
1 Palantir(PLTRON) în CHF
Fr144.032
1 Palantir(PLTRON) în HKD
HK$1,398.9108
1 Palantir(PLTRON) în AMD
֏68,847.296
1 Palantir(PLTRON) în MAD
.د.م1,676.1724
1 Palantir(PLTRON) în MXN
$3,357.746
1 Palantir(PLTRON) în SAR
ريال675.15
1 Palantir(PLTRON) în ETB
Br27,634.3396
1 Palantir(PLTRON) în KES
KSh23,250.3656
1 Palantir(PLTRON) în JOD
د.أ127.64836
1 Palantir(PLTRON) în PLN
662.5472
1 Palantir(PLTRON) în RON
лв792.176
1 Palantir(PLTRON) în SEK
kr1,726.5836
1 Palantir(PLTRON) în BGN
лв304.2676
1 Palantir(PLTRON) în HUF
Ft60,313.4
1 Palantir(PLTRON) în CZK
3,797.0436
1 Palantir(PLTRON) în KWD
د.ك55.27228
1 Palantir(PLTRON) în ILS
588.7308
1 Palantir(PLTRON) în BOB
Bs1,242.276
1 Palantir(PLTRON) în AZN
306.068
1 Palantir(PLTRON) în TJS
SM1,659.9688
1 Palantir(PLTRON) în GEL
487.9084
1 Palantir(PLTRON) în AOA
Kz164,268.496
1 Palantir(PLTRON) în BHD
.د.ب67.69504
1 Palantir(PLTRON) în BMD
$180.04
1 Palantir(PLTRON) în DKK
kr1,164.8588
1 Palantir(PLTRON) în HNL
L4,731.4512
1 Palantir(PLTRON) în MUR
8,281.84
1 Palantir(PLTRON) în NAD
$3,127.2948
1 Palantir(PLTRON) în NOK
kr1,840.0088
1 Palantir(PLTRON) în NZD
$318.6708
1 Palantir(PLTRON) în PAB
B/.180.04
1 Palantir(PLTRON) în PGK
K768.7708
1 Palantir(PLTRON) în QAR
ر.ق655.3456
1 Palantir(PLTRON) în RSD
дин.18,295.6648
1 Palantir(PLTRON) în UZS
soʻm2,143,332.9904
1 Palantir(PLTRON) în ALL
L15,099.9548
1 Palantir(PLTRON) în ANG
ƒ322.2716
1 Palantir(PLTRON) în AWG
ƒ324.072
1 Palantir(PLTRON) în BBD
$360.08
1 Palantir(PLTRON) în BAM
KM304.2676
1 Palantir(PLTRON) în BIF
Fr530,937.96
1 Palantir(PLTRON) în BND
$234.052
1 Palantir(PLTRON) în BSD
$180.04
1 Palantir(PLTRON) în JMD
$28,869.414
1 Palantir(PLTRON) în KHR
723,051.4424
1 Palantir(PLTRON) în KMF
Fr76,697.04
1 Palantir(PLTRON) în LAK
3,913,912.9652
1 Palantir(PLTRON) în LKR
රු54,888.7948
1 Palantir(PLTRON) în MDL
L3,080.4844
1 Palantir(PLTRON) în MGA
Ar810,990.18
1 Palantir(PLTRON) în MOP
P1,440.32
1 Palantir(PLTRON) în MVR
2,772.616
1 Palantir(PLTRON) în MWK
MK312,027.324
1 Palantir(PLTRON) în MZN
MT11,513.558
1 Palantir(PLTRON) în NPR
रु25,511.668
1 Palantir(PLTRON) în PYG
1,276,843.68
1 Palantir(PLTRON) în RWF
Fr261,598.12
1 Palantir(PLTRON) în SBD
$1,479.9288
1 Palantir(PLTRON) în SCR
2,473.7496
1 Palantir(PLTRON) în SRD
$6,931.54
1 Palantir(PLTRON) în SVC
$1,573.5496
1 Palantir(PLTRON) în SZL
L3,123.694
1 Palantir(PLTRON) în TMT
m630.14
1 Palantir(PLTRON) în TND
د.ت532.73836
1 Palantir(PLTRON) în TTD
$1,218.8708
1 Palantir(PLTRON) în UGX
Sh629,419.84
1 Palantir(PLTRON) în XAF
Fr102,262.72
1 Palantir(PLTRON) în XCD
$486.108
1 Palantir(PLTRON) în XOF
Fr102,262.72
1 Palantir(PLTRON) în XPF
Fr18,544.12
1 Palantir(PLTRON) în BWP
P2,421.538
1 Palantir(PLTRON) în BZD
$361.8804
1 Palantir(PLTRON) în CVE
$17,226.2272
1 Palantir(PLTRON) în DJF
Fr32,047.12
1 Palantir(PLTRON) în DOP
$11,580.1728
1 Palantir(PLTRON) în DZD
د.ج23,531.228
1 Palantir(PLTRON) în FJD
$410.4912
1 Palantir(PLTRON) în GNF
Fr1,565,447.8
1 Palantir(PLTRON) în GTQ
Q1,379.1064
1 Palantir(PLTRON) în GYD
$37,657.1664
1 Palantir(PLTRON) în ISK
kr22,685.04

Resursă Palantir

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Palantir, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Palantir oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Palantir

Cât valorează Palantir (PLTRON) astăzi?
Prețul pe viu pentru PLTRON în USD este 180.04 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru PLTRON în USD?
Prețul actual pentru PLTRON la USD este $ 180.04. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Palantir?
Capitalizarea de piață pentru PLTRON este $ 658.18K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru PLTRON?
Ofertă aflată în circulație pentru PLTRON este 3.66K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru PLTRON?
PLTRON a obținut un preț ATH de 215.93806231164194 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru PLTRON?
PLTRON a avut un preț ATL de 148.01003259450354 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru PLTRON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru PLTRON este $ 65.86K USD.
Va crește PLTRON în acest an?
PLTRON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru PLTRON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:10:00 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Palantir (PLTRON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator PLTRON în USD

Sumă

PLTRON
PLTRON
USD
USD

1 PLTRON = 180.04 USD

Tranzacționează PLTRON

PLTRON/USDT
$179.98
$179.98$179.98
+0.55%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,097.83
$102,097.83$102,097.83

+0.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,305.26
$3,305.26$3,305.26

+0.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.20
$156.20$156.20

+0.17%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.79
$1,480.79$1,480.79

0.00%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,097.83
$102,097.83$102,097.83

+0.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,305.26
$3,305.26$3,305.26

+0.16%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2404
$2.2404$2.2404

+0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.20
$156.20$156.20

+0.17%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0210
$1.0210$1.0210

+0.48%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1329
$0.1329$0.1329

+165.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004393
$0.0004393$0.0004393

+192.86%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.038500
$0.038500$0.038500

+3,750.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.636
$4.636$4.636

+363.60%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000003000
$0.000003000$0.000003000

+174.97%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1329
$0.1329$0.1329

+165.80%

Logo LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0.00000000003061
$0.00000000003061$0.00000000003061

+98.50%