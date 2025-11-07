Pe baza predicției tale, Palantir ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 176.35 în 2025.

Pe baza predicției tale, Palantir ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 185.1675 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru PLTRON este $ 194.4258 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru PLTRON este $ 204.1471 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru PLTRON în 2029 este $ 214.3545 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru PLTRON în 2030 este $ 225.0722 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Palantir ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 366.6189.

În 2050, prețul pentru Palantir ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 597.1836.