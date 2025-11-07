BursăDEX+
Prețul în timp real pentru OpenPad AI astăzi este 0.0015 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru OPAD în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele.

Preț în timp real pentru 1 OPAD în USD:

$0.001499
-0.06%1D
OpenPad AI (OPAD) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:07:32 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru OpenPad AI (OPAD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.001457
Minim 24 h
$ 0.001501
Maxim 24 h

$ 0.001457
$ 0.001501
--
--
+0.46%

-0.06%

+47.20%

+47.20%

Prețul în timp real pentru OpenPad AI (OPAD) este $ 0.0015. În ultimele 24 de ore, tokenul OPAD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.001457 și un maxim de $ 0.001501, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru OPAD este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, OPAD s-a modificat cu +0.46% în decursul ultimei ore, cu -0.06% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +47.20% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața OpenPad AI (OPAD)

$ 27.01K
$ 27.01K$ 27.01K

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru OpenPad AI este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 27.01K. Oferta aflată în circulație pentru OPAD este --, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.50M.

Istoric de preț pentru OpenPad AI (OPAD) USD

Urmărește modificările de preț pentru OpenPad AI pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0000009-0.06%
30 de zile$ -0.001584-51.37%
60 de zile$ -0.01624-91.55%
90 de zile$ -0.0185-92.50%
Modificare de preț astăzi pentru OpenPad AI

Astăzi, OPAD a înregistrat o modificare de $ -0.0000009 (-0.06%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru OpenPad AI

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.001584 (-51.37%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru OpenPad AI

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, OPAD a văzut o modificare de $ -0.01624 (-91.55%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru OpenPad AI

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0185 (-92.50%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru OpenPad AI (OPAD)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru OpenPad AI.

Ce este OpenPad AI (OPAD)

OPENPAD AI is a verticalized decentralized AI (deAI) stack that empowers the next generation of autonomous applications and super dApps. Our platform integrates essential components to build AI-powered decentralized innovation with high performance and cost efficiency.

Tokenul OpenPad AI este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile OpenPad AI. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru OPAD pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre OpenPad AI pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare OpenPad AI fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru OpenPad AI (USD)

Ce valoare va avea OpenPad AI (OPAD) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale OpenPad AI (OPAD) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru OpenPad AI.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru OpenPad AI!

Tokenomie pentru OpenPad AI (OPAD)

Înțelegerea tokenomică a OpenPad AI (OPAD) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru OPAD!

Cum se cumpără OpenPad AI (OPAD)

Vrei să știi cum să cumperi OpenPad AI? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra OpenPad AI cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

OPAD în monede locale

1 OpenPad AI(OPAD) în VND
39.4725
1 OpenPad AI(OPAD) în AUD
A$0.00231
1 OpenPad AI(OPAD) în GBP
0.00114
1 OpenPad AI(OPAD) în EUR
0.00129
1 OpenPad AI(OPAD) în USD
$0.0015
1 OpenPad AI(OPAD) în MYR
RM0.00627
1 OpenPad AI(OPAD) în TRY
0.06318
1 OpenPad AI(OPAD) în JPY
¥0.2295
1 OpenPad AI(OPAD) în ARS
ARS$2.177055
1 OpenPad AI(OPAD) în RUB
0.12174
1 OpenPad AI(OPAD) în INR
0.132975
1 OpenPad AI(OPAD) în IDR
Rp24.99999
1 OpenPad AI(OPAD) în PHP
0.08844
1 OpenPad AI(OPAD) în EGP
￡E.0.070935
1 OpenPad AI(OPAD) în BRL
R$0.00804
1 OpenPad AI(OPAD) în CAD
C$0.002115
1 OpenPad AI(OPAD) în BDT
0.183015
1 OpenPad AI(OPAD) în NGN
2.15826
1 OpenPad AI(OPAD) în COP
$5.725185
1 OpenPad AI(OPAD) în ZAR
R.0.0261
1 OpenPad AI(OPAD) în UAH
0.06309
1 OpenPad AI(OPAD) în TZS
T.Sh.3.6855
1 OpenPad AI(OPAD) în VES
Bs0.3345
1 OpenPad AI(OPAD) în CLP
$1.4145
1 OpenPad AI(OPAD) în PKR
Rs0.42396
1 OpenPad AI(OPAD) în KZT
0.789045
1 OpenPad AI(OPAD) în THB
฿0.04863
1 OpenPad AI(OPAD) în TWD
NT$0.046485
1 OpenPad AI(OPAD) în AED
د.إ0.005505
1 OpenPad AI(OPAD) în CHF
Fr0.0012
1 OpenPad AI(OPAD) în HKD
HK$0.011655
1 OpenPad AI(OPAD) în AMD
֏0.5736
1 OpenPad AI(OPAD) în MAD
.د.م0.013965
1 OpenPad AI(OPAD) în MXN
$0.027975
1 OpenPad AI(OPAD) în SAR
ريال0.005625
1 OpenPad AI(OPAD) în ETB
Br0.230235
1 OpenPad AI(OPAD) în KES
KSh0.19371
1 OpenPad AI(OPAD) în JOD
د.أ0.0010635
1 OpenPad AI(OPAD) în PLN
0.00552
1 OpenPad AI(OPAD) în RON
лв0.0066
1 OpenPad AI(OPAD) în SEK
kr0.014385
1 OpenPad AI(OPAD) în BGN
лв0.002535
1 OpenPad AI(OPAD) în HUF
Ft0.5025
1 OpenPad AI(OPAD) în CZK
0.031635
1 OpenPad AI(OPAD) în KWD
د.ك0.0004605
1 OpenPad AI(OPAD) în ILS
0.004905
1 OpenPad AI(OPAD) în BOB
Bs0.01035
1 OpenPad AI(OPAD) în AZN
0.00255
1 OpenPad AI(OPAD) în TJS
SM0.01383
1 OpenPad AI(OPAD) în GEL
0.004065
1 OpenPad AI(OPAD) în AOA
Kz1.3686
1 OpenPad AI(OPAD) în BHD
.د.ب0.000564
1 OpenPad AI(OPAD) în BMD
$0.0015
1 OpenPad AI(OPAD) în DKK
kr0.009705
1 OpenPad AI(OPAD) în HNL
L0.03942
1 OpenPad AI(OPAD) în MUR
0.069
1 OpenPad AI(OPAD) în NAD
$0.026055
1 OpenPad AI(OPAD) în NOK
kr0.01533
1 OpenPad AI(OPAD) în NZD
$0.002655
1 OpenPad AI(OPAD) în PAB
B/.0.0015
1 OpenPad AI(OPAD) în PGK
K0.006405
1 OpenPad AI(OPAD) în QAR
ر.ق0.00546
1 OpenPad AI(OPAD) în RSD
дин.0.15243
1 OpenPad AI(OPAD) în UZS
soʻm17.85714
1 OpenPad AI(OPAD) în ALL
L0.125805
1 OpenPad AI(OPAD) în ANG
ƒ0.002685
1 OpenPad AI(OPAD) în AWG
ƒ0.0027
1 OpenPad AI(OPAD) în BBD
$0.003
1 OpenPad AI(OPAD) în BAM
KM0.002535
1 OpenPad AI(OPAD) în BIF
Fr4.4235
1 OpenPad AI(OPAD) în BND
$0.00195
1 OpenPad AI(OPAD) în BSD
$0.0015
1 OpenPad AI(OPAD) în JMD
$0.240525
1 OpenPad AI(OPAD) în KHR
6.02409
1 OpenPad AI(OPAD) în KMF
Fr0.639
1 OpenPad AI(OPAD) în LAK
32.608695
1 OpenPad AI(OPAD) în LKR
රු0.457305
1 OpenPad AI(OPAD) în MDL
L0.025665
1 OpenPad AI(OPAD) în MGA
Ar6.75675
1 OpenPad AI(OPAD) în MOP
P0.012
1 OpenPad AI(OPAD) în MVR
0.0231
1 OpenPad AI(OPAD) în MWK
MK2.59965
1 OpenPad AI(OPAD) în MZN
MT0.095925
1 OpenPad AI(OPAD) în NPR
रु0.21255
1 OpenPad AI(OPAD) în PYG
10.638
1 OpenPad AI(OPAD) în RWF
Fr2.1795
1 OpenPad AI(OPAD) în SBD
$0.01233
1 OpenPad AI(OPAD) în SCR
0.02061
1 OpenPad AI(OPAD) în SRD
$0.05775
1 OpenPad AI(OPAD) în SVC
$0.01311
1 OpenPad AI(OPAD) în SZL
L0.026025
1 OpenPad AI(OPAD) în TMT
m0.00525
1 OpenPad AI(OPAD) în TND
د.ت0.0044385
1 OpenPad AI(OPAD) în TTD
$0.010155
1 OpenPad AI(OPAD) în UGX
Sh5.244
1 OpenPad AI(OPAD) în XAF
Fr0.852
1 OpenPad AI(OPAD) în XCD
$0.00405
1 OpenPad AI(OPAD) în XOF
Fr0.852
1 OpenPad AI(OPAD) în XPF
Fr0.1545
1 OpenPad AI(OPAD) în BWP
P0.020175
1 OpenPad AI(OPAD) în BZD
$0.003015
1 OpenPad AI(OPAD) în CVE
$0.14352
1 OpenPad AI(OPAD) în DJF
Fr0.267
1 OpenPad AI(OPAD) în DOP
$0.09648
1 OpenPad AI(OPAD) în DZD
د.ج0.19605
1 OpenPad AI(OPAD) în FJD
$0.00342
1 OpenPad AI(OPAD) în GNF
Fr13.0425
1 OpenPad AI(OPAD) în GTQ
Q0.01149
1 OpenPad AI(OPAD) în GYD
$0.31374
1 OpenPad AI(OPAD) în ISK
kr0.189

Resursă OpenPad AI

Pentru o înțelegere mai aprofundată a OpenPad AI, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web OpenPad AI oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre OpenPad AI

Cât valorează OpenPad AI (OPAD) astăzi?
Prețul pe viu pentru OPAD în USD este 0.0015 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru OPAD în USD?
Prețul actual pentru OPAD la USD este $ 0.0015. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru OpenPad AI?
Capitalizarea de piață pentru OPAD este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru OPAD?
Ofertă aflată în circulație pentru OPAD este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru OPAD?
OPAD a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru OPAD?
OPAD a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru OPAD?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru OPAD este $ 27.01K USD.
Va crește OPAD în acest an?
OPAD ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru OPAD pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru OpenPad AI (OPAD)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

