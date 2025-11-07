BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Mavryk Network astăzi este 0.0236 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MVRK în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MVRK pe MEXC acum.

Mai multe despre MVRK

Informații de preț pentru MVRK

Ce este MVRK

Carte albă pentru MVRK

Pagina oficială pentru MVRK

Tokenomie pentru MVRK

Prognoza prețurilor pentru MVRK

Istoric MVRK

Ghid de cumpărare MVRK

Convertor valutar MVRK în fiduciar

MVRK Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Mavryk Network

Pret Mavryk Network (MVRK)

Preț în timp real pentru 1 MVRK în USD:

$0.0236
$0.0236$0.0236
0.00%1D
USD
Mavryk Network (MVRK) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:04:38 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Mavryk Network (MVRK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0215
$ 0.0215$ 0.0215
Minim 24 h
$ 0.0389
$ 0.0389$ 0.0389
Maxim 24 h

$ 0.0215
$ 0.0215$ 0.0215

$ 0.0389
$ 0.0389$ 0.0389

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-4.07%

-4.07%

Prețul în timp real pentru Mavryk Network (MVRK) este $ 0.0236. În ultimele 24 de ore, tokenul MVRK a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0215 și un maxim de $ 0.0389, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MVRK este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MVRK s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.07% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Mavryk Network (MVRK)

--
----

$ 12.31K
$ 12.31K$ 12.31K

$ 23.60M
$ 23.60M$ 23.60M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MAVRYK

Capitalizarea de piață actuală pentru Mavryk Network este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 12.31K. Oferta aflată în circulație pentru MVRK este --, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 23.60M.

Istoric de preț pentru Mavryk Network (MVRK) USD

Urmărește modificările de preț pentru Mavryk Network pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 00.00%
30 de zile$ -0.0557-70.24%
60 de zile$ -0.0014-5.60%
90 de zile$ -0.0014-5.60%
Modificare de preț astăzi pentru Mavryk Network

Astăzi, MVRK a înregistrat o modificare de $ 0 (0.00%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Mavryk Network

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0557 (-70.24%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Mavryk Network

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, MVRK a văzut o modificare de $ -0.0014 (-5.60%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Mavryk Network

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0014 (-5.60%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Mavryk Network (MVRK)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Mavryk Network.

Ce este Mavryk Network (MVRK)

Mavryk Network is a next-generation Layer-1 blockchain powering the tokenization of over $10 billion in real-world assets (RWA), with its native token $MVRK at the core of the ecosystem.

Tokenul Mavryk Network este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Mavryk Network. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru MVRK pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Mavryk Network pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Mavryk Network fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Mavryk Network (USD)

Ce valoare va avea Mavryk Network (MVRK) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Mavryk Network (MVRK) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Mavryk Network.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Mavryk Network!

Tokenomie pentru Mavryk Network (MVRK)

Înțelegerea tokenomică a Mavryk Network (MVRK) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MVRK!

Cum se cumpără Mavryk Network (MVRK)

Vrei să știi cum să cumperi Mavryk Network? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Mavryk Network cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

MVRK în monede locale

1 Mavryk Network(MVRK) în VND
621.034
1 Mavryk Network(MVRK) în AUD
A$0.036344
1 Mavryk Network(MVRK) în GBP
0.017936
1 Mavryk Network(MVRK) în EUR
0.020296
1 Mavryk Network(MVRK) în USD
$0.0236
1 Mavryk Network(MVRK) în MYR
RM0.098648
1 Mavryk Network(MVRK) în TRY
0.994032
1 Mavryk Network(MVRK) în JPY
¥3.6108
1 Mavryk Network(MVRK) în ARS
ARS$34.252332
1 Mavryk Network(MVRK) în RUB
1.915376
1 Mavryk Network(MVRK) în INR
2.09214
1 Mavryk Network(MVRK) în IDR
Rp393.333176
1 Mavryk Network(MVRK) în PHP
1.391456
1 Mavryk Network(MVRK) în EGP
￡E.1.116044
1 Mavryk Network(MVRK) în BRL
R$0.126496
1 Mavryk Network(MVRK) în CAD
C$0.033276
1 Mavryk Network(MVRK) în BDT
2.879436
1 Mavryk Network(MVRK) în NGN
33.956624
1 Mavryk Network(MVRK) în COP
$90.076244
1 Mavryk Network(MVRK) în ZAR
R.0.41064
1 Mavryk Network(MVRK) în UAH
0.992616
1 Mavryk Network(MVRK) în TZS
T.Sh.57.9852
1 Mavryk Network(MVRK) în VES
Bs5.2628
1 Mavryk Network(MVRK) în CLP
$22.2548
1 Mavryk Network(MVRK) în PKR
Rs6.670304
1 Mavryk Network(MVRK) în KZT
12.414308
1 Mavryk Network(MVRK) în THB
฿0.765112
1 Mavryk Network(MVRK) în TWD
NT$0.731364
1 Mavryk Network(MVRK) în AED
د.إ0.086612
1 Mavryk Network(MVRK) în CHF
Fr0.01888
1 Mavryk Network(MVRK) în HKD
HK$0.183372
1 Mavryk Network(MVRK) în AMD
֏9.02464
1 Mavryk Network(MVRK) în MAD
.د.م0.219716
1 Mavryk Network(MVRK) în MXN
$0.44014
1 Mavryk Network(MVRK) în SAR
ريال0.0885
1 Mavryk Network(MVRK) în ETB
Br3.622364
1 Mavryk Network(MVRK) în KES
KSh3.047704
1 Mavryk Network(MVRK) în JOD
د.أ0.0167324
1 Mavryk Network(MVRK) în PLN
0.086848
1 Mavryk Network(MVRK) în RON
лв0.10384
1 Mavryk Network(MVRK) în SEK
kr0.226324
1 Mavryk Network(MVRK) în BGN
лв0.039884
1 Mavryk Network(MVRK) în HUF
Ft7.906
1 Mavryk Network(MVRK) în CZK
0.497724
1 Mavryk Network(MVRK) în KWD
د.ك0.0072452
1 Mavryk Network(MVRK) în ILS
0.077172
1 Mavryk Network(MVRK) în BOB
Bs0.16284
1 Mavryk Network(MVRK) în AZN
0.04012
1 Mavryk Network(MVRK) în TJS
SM0.217592
1 Mavryk Network(MVRK) în GEL
0.063956
1 Mavryk Network(MVRK) în AOA
Kz21.53264
1 Mavryk Network(MVRK) în BHD
.د.ب0.0088736
1 Mavryk Network(MVRK) în BMD
$0.0236
1 Mavryk Network(MVRK) în DKK
kr0.152692
1 Mavryk Network(MVRK) în HNL
L0.620208
1 Mavryk Network(MVRK) în MUR
1.0856
1 Mavryk Network(MVRK) în NAD
$0.409932
1 Mavryk Network(MVRK) în NOK
kr0.241192
1 Mavryk Network(MVRK) în NZD
$0.041772
1 Mavryk Network(MVRK) în PAB
B/.0.0236
1 Mavryk Network(MVRK) în PGK
K0.100772
1 Mavryk Network(MVRK) în QAR
ر.ق0.085904
1 Mavryk Network(MVRK) în RSD
дин.2.398232
1 Mavryk Network(MVRK) în UZS
soʻm280.952336
1 Mavryk Network(MVRK) în ALL
L1.979332
1 Mavryk Network(MVRK) în ANG
ƒ0.042244
1 Mavryk Network(MVRK) în AWG
ƒ0.04248
1 Mavryk Network(MVRK) în BBD
$0.0472
1 Mavryk Network(MVRK) în BAM
KM0.039884
1 Mavryk Network(MVRK) în BIF
Fr69.5964
1 Mavryk Network(MVRK) în BND
$0.03068
1 Mavryk Network(MVRK) în BSD
$0.0236
1 Mavryk Network(MVRK) în JMD
$3.78426
1 Mavryk Network(MVRK) în KHR
94.779016
1 Mavryk Network(MVRK) în KMF
Fr10.0536
1 Mavryk Network(MVRK) în LAK
513.043468
1 Mavryk Network(MVRK) în LKR
රු7.194932
1 Mavryk Network(MVRK) în MDL
L0.403796
1 Mavryk Network(MVRK) în MGA
Ar106.3062
1 Mavryk Network(MVRK) în MOP
P0.1888
1 Mavryk Network(MVRK) în MVR
0.36344
1 Mavryk Network(MVRK) în MWK
MK40.90116
1 Mavryk Network(MVRK) în MZN
MT1.50922
1 Mavryk Network(MVRK) în NPR
रु3.34412
1 Mavryk Network(MVRK) în PYG
167.3712
1 Mavryk Network(MVRK) în RWF
Fr34.2908
1 Mavryk Network(MVRK) în SBD
$0.193992
1 Mavryk Network(MVRK) în SCR
0.324264
1 Mavryk Network(MVRK) în SRD
$0.9086
1 Mavryk Network(MVRK) în SVC
$0.206264
1 Mavryk Network(MVRK) în SZL
L0.40946
1 Mavryk Network(MVRK) în TMT
m0.0826
1 Mavryk Network(MVRK) în TND
د.ت0.0698324
1 Mavryk Network(MVRK) în TTD
$0.159772
1 Mavryk Network(MVRK) în UGX
Sh82.5056
1 Mavryk Network(MVRK) în XAF
Fr13.4048
1 Mavryk Network(MVRK) în XCD
$0.06372
1 Mavryk Network(MVRK) în XOF
Fr13.4048
1 Mavryk Network(MVRK) în XPF
Fr2.4308
1 Mavryk Network(MVRK) în BWP
P0.31742
1 Mavryk Network(MVRK) în BZD
$0.047436
1 Mavryk Network(MVRK) în CVE
$2.258048
1 Mavryk Network(MVRK) în DJF
Fr4.2008
1 Mavryk Network(MVRK) în DOP
$1.517952
1 Mavryk Network(MVRK) în DZD
د.ج3.08452
1 Mavryk Network(MVRK) în FJD
$0.053808
1 Mavryk Network(MVRK) în GNF
Fr205.202
1 Mavryk Network(MVRK) în GTQ
Q0.180776
1 Mavryk Network(MVRK) în GYD
$4.936176
1 Mavryk Network(MVRK) în ISK
kr2.9736

Resursă Mavryk Network

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Mavryk Network, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Mavryk Network oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Mavryk Network

Cât valorează Mavryk Network (MVRK) astăzi?
Prețul pe viu pentru MVRK în USD este 0.0236 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru MVRK în USD?
Prețul actual pentru MVRK la USD este $ 0.0236. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Mavryk Network?
Capitalizarea de piață pentru MVRK este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru MVRK?
Ofertă aflată în circulație pentru MVRK este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MVRK?
MVRK a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MVRK?
MVRK a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru MVRK?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MVRK este $ 12.31K USD.
Va crește MVRK în acest an?
MVRK ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MVRK pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:04:38 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Mavryk Network (MVRK)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator MVRK în USD

Sumă

MVRK
MVRK
USD
USD

1 MVRK = 0.0236 USD

Tranzacționează MVRK

MVRK/USDT
$0.0236
$0.0236$0.0236
0.00%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

