BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Micron Technology astăzi este 238.03 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MUON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MUON pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Micron Technology astăzi este 238.03 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MUON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MUON pe MEXC acum.

Mai multe despre MUON

Informații de preț pentru MUON

Ce este MUON

Pagina oficială pentru MUON

Tokenomie pentru MUON

Prognoza prețurilor pentru MUON

Istoric MUON

Ghid de cumpărare MUON

Convertor valutar MUON în fiduciar

MUON Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Micron Technology

Pret Micron Technology (MUON)

Preț în timp real pentru 1 MUON în USD:

$238.26
$238.26$238.26
+1.02%1D
USD
Micron Technology (MUON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:04:29 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Micron Technology (MUON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 234.37
$ 234.37$ 234.37
Minim 24 h
$ 245.97
$ 245.97$ 245.97
Maxim 24 h

$ 234.37
$ 234.37$ 234.37

$ 245.97
$ 245.97$ 245.97

$ 239.68579298066834
$ 239.68579298066834$ 239.68579298066834

$ 117.45321659889592
$ 117.45321659889592$ 117.45321659889592

-0.36%

+1.02%

+5.03%

+5.03%

Prețul în timp real pentru Micron Technology (MUON) este $ 238.03. În ultimele 24 de ore, tokenul MUON a fost tranzacționat între un minim de $ 234.37 și un maxim de $ 245.97, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MUON este $ 239.68579298066834, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 117.45321659889592.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MUON s-a modificat cu -0.36% în decursul ultimei ore, cu +1.02% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +5.03% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Micron Technology (MUON)

No.1823

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

$ 57.10K
$ 57.10K$ 57.10K

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

7.77K
7.77K 7.77K

7,768.44802148
7,768.44802148 7,768.44802148

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Micron Technology este $ 1.85M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 57.10K. Oferta aflată în circulație pentru MUON este 7.77K, cu o ofertă totală de 7768.44802148. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.85M.

Istoric de preț pentru Micron Technology (MUON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Micron Technology pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +2.4057+1.02%
30 de zile$ +52.32+28.17%
60 de zile$ +138.03+138.03%
90 de zile$ +138.03+138.03%
Modificare de preț astăzi pentru Micron Technology

Astăzi, MUON a înregistrat o modificare de $ +2.4057 (+1.02%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Micron Technology

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +52.32 (+28.17%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Micron Technology

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, MUON a văzut o modificare de $ +138.03 (+138.03%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Micron Technology

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +138.03 (+138.03%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Micron Technology (MUON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Micron Technology.

Ce este Micron Technology (MUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Micron Technology este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Micron Technology. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru MUON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Micron Technology pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Micron Technology fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Micron Technology (USD)

Ce valoare va avea Micron Technology (MUON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Micron Technology (MUON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Micron Technology.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Micron Technology!

Tokenomie pentru Micron Technology (MUON)

Înțelegerea tokenomică a Micron Technology (MUON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MUON!

Cum se cumpără Micron Technology (MUON)

Vrei să știi cum să cumperi Micron Technology? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Micron Technology cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

MUON în monede locale

1 Micron Technology(MUON) în VND
6,263,759.45
1 Micron Technology(MUON) în AUD
A$366.5662
1 Micron Technology(MUON) în GBP
180.9028
1 Micron Technology(MUON) în EUR
204.7058
1 Micron Technology(MUON) în USD
$238.03
1 Micron Technology(MUON) în MYR
RM994.9654
1 Micron Technology(MUON) în TRY
10,025.8236
1 Micron Technology(MUON) în JPY
¥36,418.59
1 Micron Technology(MUON) în ARS
ARS$345,469.6011
1 Micron Technology(MUON) în RUB
19,318.5148
1 Micron Technology(MUON) în INR
21,101.3595
1 Micron Technology(MUON) în IDR
Rp3,967,165.0798
1 Micron Technology(MUON) în PHP
14,034.2488
1 Micron Technology(MUON) în EGP
￡E.11,256.4387
1 Micron Technology(MUON) în BRL
R$1,275.8408
1 Micron Technology(MUON) în CAD
C$335.6223
1 Micron Technology(MUON) în BDT
29,042.0403
1 Micron Technology(MUON) în NGN
342,487.0852
1 Micron Technology(MUON) în COP
$908,510.5237
1 Micron Technology(MUON) în ZAR
R.4,141.722
1 Micron Technology(MUON) în UAH
10,011.5418
1 Micron Technology(MUON) în TZS
T.Sh.584,839.71
1 Micron Technology(MUON) în VES
Bs53,080.69
1 Micron Technology(MUON) în CLP
$224,462.29
1 Micron Technology(MUON) în PKR
Rs67,276.7992
1 Micron Technology(MUON) în KZT
125,210.9209
1 Micron Technology(MUON) în THB
฿7,716.9326
1 Micron Technology(MUON) în TWD
NT$7,376.5497
1 Micron Technology(MUON) în AED
د.إ873.5701
1 Micron Technology(MUON) în CHF
Fr190.424
1 Micron Technology(MUON) în HKD
HK$1,849.4931
1 Micron Technology(MUON) în AMD
֏91,022.672
1 Micron Technology(MUON) în MAD
.د.م2,216.0593
1 Micron Technology(MUON) în MXN
$4,439.2595
1 Micron Technology(MUON) în SAR
ريال892.6125
1 Micron Technology(MUON) în ETB
Br36,535.2247
1 Micron Technology(MUON) în KES
KSh30,739.1942
1 Micron Technology(MUON) în JOD
د.أ168.76327
1 Micron Technology(MUON) în PLN
875.9504
1 Micron Technology(MUON) în RON
лв1,047.332
1 Micron Technology(MUON) în SEK
kr2,282.7077
1 Micron Technology(MUON) în BGN
лв402.2707
1 Micron Technology(MUON) în HUF
Ft79,740.05
1 Micron Technology(MUON) în CZK
5,020.0527
1 Micron Technology(MUON) în KWD
د.ك73.07521
1 Micron Technology(MUON) în ILS
778.3581
1 Micron Technology(MUON) în BOB
Bs1,642.407
1 Micron Technology(MUON) în AZN
404.651
1 Micron Technology(MUON) în TJS
SM2,194.6366
1 Micron Technology(MUON) în GEL
645.0613
1 Micron Technology(MUON) în AOA
Kz217,178.572
1 Micron Technology(MUON) în BHD
.د.ب89.49928
1 Micron Technology(MUON) în BMD
$238.03
1 Micron Technology(MUON) în DKK
kr1,540.0541
1 Micron Technology(MUON) în HNL
L6,255.4284
1 Micron Technology(MUON) în MUR
10,949.38
1 Micron Technology(MUON) în NAD
$4,134.5811
1 Micron Technology(MUON) în NOK
kr2,432.6666
1 Micron Technology(MUON) în NZD
$421.3131
1 Micron Technology(MUON) în PAB
B/.238.03
1 Micron Technology(MUON) în PGK
K1,016.3881
1 Micron Technology(MUON) în QAR
ر.ق866.4292
1 Micron Technology(MUON) în RSD
дин.24,188.6086
1 Micron Technology(MUON) în UZS
soʻm2,833,690.0228
1 Micron Technology(MUON) în ALL
L19,963.5761
1 Micron Technology(MUON) în ANG
ƒ426.0737
1 Micron Technology(MUON) în AWG
ƒ428.454
1 Micron Technology(MUON) în BBD
$476.06
1 Micron Technology(MUON) în BAM
KM402.2707
1 Micron Technology(MUON) în BIF
Fr701,950.47
1 Micron Technology(MUON) în BND
$309.439
1 Micron Technology(MUON) în BSD
$238.03
1 Micron Technology(MUON) în JMD
$38,168.1105
1 Micron Technology(MUON) în KHR
955,942.7618
1 Micron Technology(MUON) în KMF
Fr101,400.78
1 Micron Technology(MUON) în LAK
5,174,565.1139
1 Micron Technology(MUON) în LKR
රු72,568.2061
1 Micron Technology(MUON) în MDL
L4,072.6933
1 Micron Technology(MUON) în MGA
Ar1,072,206.135
1 Micron Technology(MUON) în MOP
P1,904.24
1 Micron Technology(MUON) în MVR
3,665.662
1 Micron Technology(MUON) în MWK
MK412,529.793
1 Micron Technology(MUON) în MZN
MT15,222.0185
1 Micron Technology(MUON) în NPR
रु33,728.851
1 Micron Technology(MUON) în PYG
1,688,108.76
1 Micron Technology(MUON) în RWF
Fr345,857.59
1 Micron Technology(MUON) în SBD
$1,956.6066
1 Micron Technology(MUON) în SCR
3,270.5322
1 Micron Technology(MUON) în SRD
$9,164.155
1 Micron Technology(MUON) în SVC
$2,080.3822
1 Micron Technology(MUON) în SZL
L4,129.8205
1 Micron Technology(MUON) în TMT
m833.105
1 Micron Technology(MUON) în TND
د.ت704.33077
1 Micron Technology(MUON) în TTD
$1,611.4631
1 Micron Technology(MUON) în UGX
Sh832,152.88
1 Micron Technology(MUON) în XAF
Fr135,201.04
1 Micron Technology(MUON) în XCD
$642.681
1 Micron Technology(MUON) în XOF
Fr135,201.04
1 Micron Technology(MUON) în XPF
Fr24,517.09
1 Micron Technology(MUON) în BWP
P3,201.5035
1 Micron Technology(MUON) în BZD
$478.4403
1 Micron Technology(MUON) în CVE
$22,774.7104
1 Micron Technology(MUON) în DJF
Fr42,369.34
1 Micron Technology(MUON) în DOP
$15,310.0896
1 Micron Technology(MUON) în DZD
د.ج31,110.521
1 Micron Technology(MUON) în FJD
$542.7084
1 Micron Technology(MUON) în GNF
Fr2,069,670.85
1 Micron Technology(MUON) în GTQ
Q1,823.3098
1 Micron Technology(MUON) în GYD
$49,786.3548
1 Micron Technology(MUON) în ISK
kr29,991.78

Resursă Micron Technology

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Micron Technology, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Micron Technology oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Micron Technology

Cât valorează Micron Technology (MUON) astăzi?
Prețul pe viu pentru MUON în USD este 238.03 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru MUON în USD?
Prețul actual pentru MUON la USD este $ 238.03. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Micron Technology?
Capitalizarea de piață pentru MUON este $ 1.85M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru MUON?
Ofertă aflată în circulație pentru MUON este 7.77K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MUON?
MUON a obținut un preț ATH de 239.68579298066834 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MUON?
MUON a avut un preț ATL de 117.45321659889592 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru MUON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MUON este $ 57.10K USD.
Va crește MUON în acest an?
MUON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MUON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:04:29 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Micron Technology (MUON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator MUON în USD

Sumă

MUON
MUON
USD
USD

1 MUON = 238.03 USD

Tranzacționează MUON

MUON/USDT
$238.26
$238.26$238.26
+0.84%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,084.50
$102,084.50$102,084.50

+0.07%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.69
$3,310.69$3,310.69

+0.32%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.10
$156.10$156.10

+0.11%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.83
$1,480.83$1,480.83

0.00%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,084.50
$102,084.50$102,084.50

+0.07%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.69
$3,310.69$3,310.69

+0.32%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2387
$2.2387$2.2387

+0.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.10
$156.10$156.10

+0.11%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0144
$1.0144$1.0144

-0.16%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.38
$31.38$31.38

+109.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1323
$0.1323$0.1323

+164.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004338
$0.0004338$0.0004338

+189.20%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.038880
$0.038880$0.038880

+3,788.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.496
$4.496$4.496

+349.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1323
$0.1323$0.1323

+164.60%

Logo LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0.00000000004280
$0.00000000004280$0.00000000004280

+177.56%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000002672
$0.000002672$0.000002672

+144.91%